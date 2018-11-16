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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinliklerine 19 Kasım’da başlıyor.

Başta şiddet olmak üzere kadın sorununa ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerin tamamı Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.

19 Kasım 18.00’de Gazeteci Banu Güven söyleşisi ve konseriyle başlayacak etkinlikler, 20 Kasım 19.30’da Sanatçı Seyhan Arman’ın tek kişilik “Küründen Kabare” oyunuyla devam edecek. 21 Kasım 18.00’de Sanatçı Işıl Yücesoy söyleşisi ve konserinin gerçekleşeceği etkinlikler kapsamında, 22 Kasım 18.00’de, Flormar’da işten çıkartılan kadınların konuk olacağı “İş Yaşamında Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet” söyleşisi gerçekleşecek.

“İYİ GECELER ANNE”

23 Kasım 19.00’da Sanatçı Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in rol aldığı “İyi Geceler Anne” tiyatro oyunu ile devam edecek etkinliklerde, 24 Kasım 18.00’de “Geleceğini Karartma Bağımlı Olma” söyleşisi ve ardından Onur Elbilen’in yazıp yönettiği “Elimdeki Kor Ateş” tiyatro oyunu yer alacak.

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