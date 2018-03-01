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28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız 28 Şubat sürecini anlattı

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28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız 28 Şubat sürecini anlattı
Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 28 Şubat post modern darbesi kapsamında, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu ve Mamak Belediyesi’nin organize ettiği söyleşi programı düzenlendi.

Programın konuğu ise 28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız oldu. O dönemde Sincan Belediyesi’nin organize ettiği Kudüs Gecesi’nin bahane edilerek tankların yürütüldüğünü kaydeden Yıldız, Görevden alınarak, tutuklandım dedi. Programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Eyüp Aksoy ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

28 Şubatlar bitmez

28 Şubat sürecinde tutuklanan, dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "28 Şubat bitmez. Çünkü 28 Şubat, Habil ve Kabil ile başlayan bir süreçtir. Hak ve Batıl hep var olmuştur. Her dönem zamanın işleyişine göre yeni isimler tezahür eder. 28 Şubat, kıyamete kadar bitmez” dedi. Yıldız, o dönem yaşananları, yazılı ve görsel basının nasıl algı operasyonu gerçekleştirdiğini de barkovizyonda anlattı.

 

Millet iradesine pranga vuruldu

28 Şubat’ın tarihten ders çıkarma günü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Türkiye tarihine “post modern darbe" olarak geçen ve derin izler bırakan o gün milletin iradesine pranga vurulmuştur. Şükürler olsun ki o günler artık geride kaldı. Ancak o günler geride kaldı diyerek sadece o günleri hatırlayıp ah demek yetmez. Çok çalışmalıyız. Kimseyi kılığına kıyafetine bakarak, siyasi görüşüne bakarak ayrıştırmamalıyız. Bir olmalıyız, diri olmalıyız, çok çalışmalıyız” dedi.

 

15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa itmeye çalıştılar

Türkiye’nin son 15 yılda yapılan yatırımlarla anıldığının da altını çizen Başkan Akgül, “Ülkemizin bu yükselişi bazılarının hoşuna gitmedi. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz gibi hain bir geceyi yaşadık. Yine özgürlüklere pranga vurulmak istendi. Büyüyen, gelişen, parmakla gösterilen Türkiye’yi karanlığa itmeye çalıştılar, diz çöktürmek istediler. Fakat o günler artık geride kaldı. Millet iradesine sahip çıktı” diye konuştu.

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