3.Uluslararası Travel Expo Ankara Turizm Fuarı ATO Congresium’da açıldı

Türkiye’nin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapılabileceği fuar’a ülkemizin yanı sıra komşu ve çevre ülkeler ile birlikte birçok katılımcı yer alıyor.

Uluslararası Travel Expo Ankara Turizm Fuarı 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuar’a, Beypazarı Belediyesi de ilçemizin tarihi, kültürel ve turizm değerlerini fuara gelen ziyaretçilerine tanıtıyor.

Beypazarı Belediyesi'nce görevlendirilen ve yöresel kıyafetleriyle fuarda yer alan personel, gelen ziyaretçilere Beypazarı yöresel ürünlerini ikram ediyor. Beypazarı Telkari ürünleri, Beypazarı Kurusu, Havuç Lokumu, 80 Katlı Baklavası, Yaprak Sarması, Cevizli Tatlı Sucuğu, Beypazarı Maden Suyu ve daha birçok yöresel ürünü ile fuar’a gelen ziyaretçilere ilçemizin tanıtımını gerçekleştiriliyor.