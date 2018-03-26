3 YILDA 7 MİLYONDAN FAZLA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

İstanbul genelinde kurallara uymayan araç sürücülerine son üç yılda 7 milyon 121 bin 83 trafik cezası kesildiği belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in 1 milyon 400 binden fazla çıkan haber ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince sürücülere toplam 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira trafik cezası yazıldığı tespit edildi.

En fazla park yasağına ceza kesildi …

İstanbul'da son 3 yılda trafik ekipleri tarafından en çok "park yasağı" ihlali için ceza yazıldığı belirlendi. Bu kurala uymayan 1 milyon 689 bin 194 sürücüye ceza kesildiği saptandı. En çok ceza yazılan ikinci ihlal ise "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak" oldu. Bu ihlal nedeniyle 1 milyon 207 bin 641 sürücüye ceza işlemi uygulandı. "Hız kurallarına uymamak"tan ise 1 milyon 85 bin 752 sürücüye ceza yazıldığı tespit edildi.

En fazla para cezası aşırı hıza …