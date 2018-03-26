3 YILDA 7 MİLYONDAN FAZLA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

İstanbul genelinde kurallara uymayan araç sürücülerine son üç yılda 7 milyon 121 bin 83 trafik cezası kesildiği belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in 1 milyon 400 binden fazla çıkan haber ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince sürücülere toplam 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira trafik cezası yazıldığı tespit edildi.
En fazla park yasağına ceza kesildi …
İstanbul'da son 3 yılda trafik ekipleri tarafından en çok "park yasağı" ihlali için ceza yazıldığı belirlendi. Bu kurala uymayan 1 milyon 689 bin 194 sürücüye ceza kesildiği saptandı. En çok ceza yazılan ikinci ihlal ise "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak" oldu. Bu ihlal nedeniyle 1 milyon 207 bin 641 sürücüye ceza işlemi uygulandı. "Hız kurallarına uymamak"tan ise 1 milyon 85 bin 752 sürücüye ceza yazıldığı tespit edildi.
En fazla para cezası aşırı hıza …
İncelenen verilere göre, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında İstanbul'da kural ihlali yapan sürücülere kesilen para cezaları açısından ilk sırayı "aşırı hız" aldı. Bu kuralı ihlal eden sürücülere, 272 milyon 699 bin 917 lira para ceza kesildiği anlaşıldı. İkinci sırada yer alan "park yasağı" kuralına uymayan sürücülere ise 153 milyon 701 bin 398 lira ceza yazıldı. Sürücülere "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan da 108 milyon 998 bin 982 lira ceza işlemi uygulandığı belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.