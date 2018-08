Mustafa Toruntay

Bundan tam 96 yıl önce, aziz Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen bir an olsun yılmadan sürdürdüğü istiklal mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos günü kazanılan bu zafer, milletimizin canından daha çok sevdiği ve aziz bildiği bu mübarek vatan topraklarında bağımsız yaşama arzusunun tüm dünyaya ilanıdır. Bu büyük zafer, sonuçları itibariyle tarihe de yön vermiştir. Günümüze baktığımızda da, ülkemiz tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve her türlü alçak girişimleri bertaraf etme konusunda, aynı kararlı anlayışla hareket etmektedir. Ülkemizin, hain terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en belirgin örneğidir. Türkiye’miz, eli kanlı terör örgütlerine yönelik verdiği mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe büyük katkı sunmaktadır.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışını asla benimsemeyen bir ülke olarak, emperyalistlere karşı yürüttüğümüz mücadelemiz birçok mazlum halka da umut olmuştur.

Çanakkale'yi geçilmez yapan, kanının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan ve son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye de sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum.