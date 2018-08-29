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30 Ağustos Zaferinin 96. yıldönümünü kutlu olsun

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30 Ağustos Zaferinin 96. yıldönümünü kutlu olsun
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zaferinin 96. yıldönümünü kutladığı bir mesaj yayımladı. Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı dizlerine yer verdiği mesajı şöyle:

“Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

Şayak kalpaklı adam

Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

Güzel, rahat günlere inanıyordu…

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘milletin azim ve kararına’ güvenerek çıktığı kurtuluş yolunda mutlaka ulusun bağımsız olacağını ve halkın kendi kaderine el koyacağını biliyordu. O’nun büyük ve devrimci önderliği ile halkımız emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Kendi halkından başka, üstelik savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan, Orta Doğu’dan Kafkaslara ezilen ulusların sembolü olan 30 Ağustos sadece bir zafer değil, ulusumuz için kurtuluş, dünya halkları için özgürlük günüdür. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos’u kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum.”

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