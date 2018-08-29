30 AĞUSTOS’LAR IŞIĞIMIZ, YOL HARİTAMIZ

İrem Subaşı / Editör

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ORSİAD Yönetim Kurulu, “İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun, 30 Ağustos’lar daima ışığımız, yol haritamız olacak, mücadele gücümüzü arttıracak” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü kutlandı. Yayınlanan mesajda aziz milletimize bu şanlı zaferi hediye eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize duyulan şükran ve minnet dile getirildi, şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman ordumuz kanını ve canını ve feda etme pahasına bu topraklar için destansı bir mücadele vermiş, ağustos ayında yazdıkları destanı, 30 Ağustos ile taçlandırmıştır. Milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini koruma adına gösterilen bu kararlılık, dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Aynı kararlılık bugün de bizlere umut ve ışık olmakta, yol haritamız olarak önümüzde durmaktadır. Aziz milletimizin Malazgirt ile birlikte başlattığı Çanakkale ve 30 Ağustos Zaferi ile devam ettirdiği Anadolu’yu yurt edinme mücadelesi bundan sonra da aynı ruhla sürecektir.

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgesinde ve dünyada güçlü, coğrafyasının geleceğine yön veren ülke statüsünü koruyacaktır. Bu vatanın evlatları olarak bizler de Atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemizin dünyanın sayılı ülkeler arasındaki yerini muhafaza etmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşmada üzerimize düşen üretme vazifesini yerine getirmek için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz…”