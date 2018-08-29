  • BIST 93.307
  • Altın 249,887
  • Dolar 6,4481
  • Euro 7,5417
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C

30 AĞUSTOS’LAR IŞIĞIMIZ, YOL HARİTAMIZ

» »
İrem Subaşı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ORSİAD Yönetim Kurulu, “İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun, 30 Ağustos’lar daima ışığımız, yol haritamız olacak, mücadele gücümüzü arttıracak” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü kutlandı. Yayınlanan mesajda aziz milletimize bu şanlı zaferi hediye eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize duyulan şükran ve minnet dile getirildi, şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman ordumuz kanını ve canını ve feda etme pahasına bu topraklar için destansı bir mücadele vermiş, ağustos ayında yazdıkları destanı, 30 Ağustos ile taçlandırmıştır. Milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini koruma adına gösterilen bu kararlılık, dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Aynı kararlılık bugün de bizlere umut ve ışık olmakta, yol haritamız olarak önümüzde durmaktadır. Aziz milletimizin Malazgirt ile birlikte başlattığı Çanakkale ve 30 Ağustos Zaferi ile devam ettirdiği Anadolu’yu yurt edinme mücadelesi bundan sonra da aynı ruhla sürecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgesinde ve dünyada güçlü, coğrafyasının geleceğine yön veren ülke statüsünü koruyacaktır. Bu vatanın evlatları olarak bizler de Atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemizin dünyanın sayılı ülkeler arasındaki yerini muhafaza etmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşmada üzerimize düşen üretme vazifesini yerine getirmek için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz…”

Bu yazı toplam 36 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim