30. Ankara Uluslararası Film Festivali Heyecanı Sürüyor

Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl 30 yaşına giriyor. Festival boyunca 120 filmin sinemaseverlerle buluşturulacağı özel etkinlikte, Nebil Özgentürk imzalı “Nazım’ın Kanatları” belgeselinin Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Aytaç Arman’ın anısına “Düşman” filminin özel gösterimi de sanatseverlere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin 30’uncusu 18 Nisan ile 28 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Sanatseverlere 10 gün boyunca muhteşem bir festival yaşatacaklarını belirten Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, heyecanla beklenen festival hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Demirkol, sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin açılışını bir konserle başlatacaklarının bilgisini verdi. Açılışı 18 Nisan’da yapılacak festivalin açılışına özel törenini, MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilecek Moğollar konseriyle hayata geçireceklerini bildirdi.

Ödüller Sahiplerini Bulacak

Açılış töreninde Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından verilen onur ödülleri de sahiplerini bulacak. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın “Aziz Nesin Emek Ödülü”ne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Demirkol, “Sanat Çınarı Ödülü”nüNazlı Eray’a, “Kitle İletişim Ödülü”nü de Gülse Birsel’e törenle takdim edileceğinin bilgisini verdi.

Sanatseverler tarafından heyecanla beklenen 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin filmlerinin, Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gösterileceğini bildiren İrfan Demirkol, festival boyunca sanatseverlerle buluşturulacak olan yaklaşık 120 filmin bilet satışının geçtiğimiz gün başladığını duyurdu. Böylece festivale katılan sanatseverler, 120’ye yakın filmi 3 farklı salonda izleyebilecek.

Öte yandan 11 filmin festivalde yarışacağını belirten Demirkol, “En İyi Film Ödülü”nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk kez festivalde gösterime girecek filmlere verilen “Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü”nü kazanan filmin yönetmenine de 10 bin lira ödül verileceğini ifade etti.

Kısa Filmler De Gösterime Girecek

Ankara Film Festivali tarihi boyunca kısa filmlere de büyük önem verildiğini ifade eden Demirkol, “Kısa Sınır Tanımaz”, “Yolu Festivalden Geçenler”, “Türkiye Kısa Bağımsız Canlandırma Filmleri” ve “Balkan Hikayeleri” adlı kısa filmlerin festivalde sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.