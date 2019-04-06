30 Bin Öğrenciye Eş Zamanlı 'Dijital Okuryazarlık' Sınavı Yapıldı

ANKARA (AA) - Yüksek öğretim Heyeti YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yüksek öğretimde Dijital Mutasyon Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan 8 üniversitedeki 30 bin talebeye eş zamanlı imtihanın zaferle yapıldığını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek öğretimde Dijital Mutasyon Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan talebelere müteveccih eş zamanlı imtihan asıllaştırıldığını ifade etti.

İmtihan sekiz üniversitede eş zamanlı olarak meselesiz bir biçimde reelleştirildi

Yeni YÖK olarak, projeyi, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversitelerinde başlattıklarını andırdıran Saraç, şunları kaydoldu

"Yüksek öğretimde Dijital Mutasyon Projesi kapsamında 'dijital okuryazarlık' dersi alan talebelerimize müteveccih ara imtihan bugün yapıldı. Sekiz üniversitede eş zamanlı olarak meselesiz bir biçimde gerçekleştirilen imtihana aynı anda 30 bin talebe katıldı.

Talebelerimizin kalitelerine katkı sağlamak bizler için ehemmiyetli. Yeni YÖK olarak bu projemizi de galibiyetle sürdürmekteyiz. Yakında 'Yüksek öğretimde Dijitalleşme' projemizin yeni bir adımını daha atacağız."