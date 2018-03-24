30 bin TL hibeli Genç Çiftçi Proje başvuruları, 2 Nisan'da başlıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Genç çiftçiler,bu fırsatı kaçırmayın!...30 bin TL hibeli projeler, bu yıl sona eriyor!..Üstelik bu yıl projeler,çok çeşitlendi... Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği,çok yıllık yem bitkisi üretimi ile arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği konuları da yer aldı...

Bu yıl sona erecek olan Genç Çiftçi Proje başvuruları, 2 Nisan 2018 tarihine başlıyor.Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi,yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için, çalışmalar TİGEM’in yanı sıra, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek.

Bu seneki projeler arasında,arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konuları da var.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi ile arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği de hibe kapsamında

Yine bu yıl, diğer yıldan farklı olarak “Çok yıllık yem bitkisi üretimi” ile “Arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği” de, projeler içerisinde yer alıyor.2-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak başvurular sonucunda,16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği verilecek.Başvurularda genç çiftçilerden hiçbir şekilde para alınamayacak.

2016 ve 2017 yıllarında çeşitli projeler karşılığı olarak, 933 milyon TL’lik hibe kullandırılırken, bu hibenin 723 milyon TL’si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon TL’si arıcılık ve kanatlı projeleri ve 100 milyon TL’si bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.

Projeden, 2 yılda 31 bin genç çiftçi yararlandı

Hayvancılık projeleri kapsamında; 17.698 genç çiftçiye toplam 104.099 büyükbaş hayvan ve 6.404 genç çiftçiye ise 240.551 adet koyun/keçi teslim edildi.Genç Çiftçi Projesinden, 2 yılda 31 bin genç çiftçi yararlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 2016-2018 yıllarını kapsayan genç çiftçi projelerine 30’ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programının, bu yıl da devam edeceğini açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,"2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı olarak 933 milyon TL’lik hibe kullandırdık.

17.698 genç çiftçiye,104.099 büyükbaş hayvan verildi

Bu hibenin 723 milyon TL’si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon TL’si arıcılık ve kanatlı projeleri ve 100 milyon TL’si bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.Hayvancılık projeleri kapsamında; 17.698 genç çiftçiye toplam 104.099 büyükbaş hayvan ve 6.404 genç çiftçiye ise 240.551 adet koyun/keçi teslim edildi."dedi.

Bu sene de hayvanların, genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edileceğini, genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için, çalışmaların TİGEM’in yanı sıra, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirten Bakan Dr. Fakıbaba,

Yumurta tavuğu, mantar yetiştiriciliği, bahçe tesisine de hibe

"Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz.

Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak “çok yıllık yem bitkisi üretimi” ile “arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği” de projeler içerisinde yer alacak." şeklinde devam etti.

18 yaşını dolduran,41 yaşından gün almayanlar başvuru yapabiliyor Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, ilgili Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı aranıyor.Projeler,uygulamanın her aşamasında, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek. Projelerle ilgili başvurular, 2-30 Nisan tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (GTHB) il ve ilçe teşkilatına yapılacak. Prosedür olarak başvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar, geçen yıl ile aynı olacak. Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” üzerinden yapılıyor Ön başvurular, web tabanlı “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvurularda genç çiftçilerden hiçbir şekilde para alınamayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.

Bu arada Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de, yayımlanarak yürürlüğe girdi.