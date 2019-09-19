40'ından sonra dünya şampiyonluğu hedefliyor

Spor 19.09.2019, 11:37
40'ından sonra dünya şampiyonluğu hedefliyor

- İki yıl önce katıldığı seçmelerde fitness milli sporcusu olmaya hak kazanan 44 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir, Fitness Dünya Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

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