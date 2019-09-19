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40'ından sonra dünya şampiyonluğu hedefliyor
Spor
19.09.2019, 11:37
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- İki yıl önce katıldığı seçmelerde fitness milli sporcusu olmaya hak kazanan 44 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir, Fitness Dünya Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
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#istanbul
#ankara
#ekonomi
#trafik kazası
#3 Eylül
#konuk olduğu Club Brugge ile 00
#GÖLBAŞI BELEDİYESİ
#asayiş haberleri
#Frey
#malatya
#Terör Mağdurları
#izmir
#Alkım Koçak
#Polis Teşkilatı
#Milli Savunma Bakanlığı
#bayram
#Birleşmiş Milletler
#Tuğçe Aral konseri
#fenerbahçe
#samsun
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