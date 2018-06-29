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"5. Foto Safari Yarışması" sonuçları açıklandı

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"5. Foto Safari Yarışması" sonuçları açıklandı
ANKARA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ İLÇESİ NALLIHAN’DA DÜZENLENEN “5. FOTO SAFARİ YARIŞMASI” SONUÇLANDI.

Başkent'in doğal güzellikleriyle bilinen ilçesi Nallıhan'da düzenlenen "5. Foto Safari Yarışması" sonuçları açıklandı.

Doğa tutkunlarını buluşturan Kuş Cenneti Nallıhan’da, yaklaşık 150 fotoğraf sanatçısı gece gündüz çalışarak, en güzel kareyi yakalayabilmek için uğraştı.

ENDER GÖRÜLEN KUŞLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi, doğal varlıkların korunması ve doğayla iç içe bir yaşamın teşvik edilmesi amacıyla 1997 yılından itibaren belirli aralıklarla düzenlenen yarışmada dereceye girenler belirlendi.

Alanında uzman 9 kişiden oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu, ender görülen kuşları fotoğraflayabilen fotoğraf avcılarının toplam 378 fotoğrafı tek tek incelendi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ AYNI DEKLANŞÖRDEN

Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleştiği yarışmada, birincilik ve ikincilik ödülünü kazanan isim Murat Demirtaş oldu. Murat Demirtaş "İbibik Kuşu" fotoğrafıyla birincilik, "İspinoz Kuşu" fotoğrafıyla da ikincilik ödülünü alırken, üçüncülük ödülünü "Tepeler ve Samanyolu" adlı fotoğrafıyla Ramiz Aksoy kazandı.

42 fotoğrafın sergilenmeye değer görüldüğü yarışmada mansiyon ödüllerine ise Filiz Köprülü, Mert Yaldız, Murat Demirtaş ve Ümmü Kandilcioğlu layık görüldü.

DOĞAYA SAYGI

Yarışmaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, “Verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kültürel kimliği başta olmak üzere hem ilçemizin hem de Başkentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan bu yarışmanın ana teması ‘doğaya saygı’. Foto Safari Yarışması sayesinde doğal güzelliklerimiz ve zengin endemik bitki türlerimiz de gün yüzüne çıkarılarak aslında arşivlenmiş oluyor. Bu güzellikleri yerinde fotoğraflamak isteyen herkese kapımız açık” dedi.

Doğal hayatı korumak ve çevre duyarlılığında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, mansiyon ödülünü kazananlara ise biner lira para ödülü verilecek.

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