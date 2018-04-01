500 eser ve 170 sanatçılı, büyük sanat buluşması

Halim Utlu / Gazeteci

Adnan Turani, Arif Kaptan, Arslan Gündaş, Burhan Alkar, Eşref Üren,

Ferit Apa, Fikri Cantürk, Müşerref Köktürk, Nazlı Ecevit, Refik Epikman,

Şefik Bursalı ve Turgut Pura,derneğe davet edilerek üye olan sanatçılardan...

Genel merkezi Ankara olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD), bu yıl sanata katkı ödülünü, dernek binasının alınmasını sağlayarak, 48 yıllık sanat kuruluşunu bir binaya kavuşturan eğitim emekçisi Güler Velidedeoğlu’na vermeyi uygun gördü.

Her yıl geleneksel olarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'nin(BRHD) düzenlediği ve adeta bir sanat şölenine dönüşen 48. büyük sergi, bu yıl da Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde(ÇSM), 2 Nisan 2018 tarihinde sanatseverlerle buluşuyor..2 Nisan'da açılacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek sergide, 170 ressam ve heykeltraşın, 500'e yakın eseri sergilenecek.

Güler Velidedeoğlu’na sanata katkı ödülü

HÜSEYİN YILDIRIM Başkanlığında,MEHMET EMİN ÖZER (Başkan yardımcısı),EROL PELİOĞLU (Muhasip),

NADİRE ÖZBEK (Genel sekreter),ÖMER LÜTFİ ÇETİN,AYŞE ARKÜN ve BELGİN ONAR DURMAZ'dan oluşan yönetim kurulu,48. büyük sergi ile ilgili tüm çalışmalarını tamamladı.

BRHD Yönetim Kurulu, bu yıl sanata katkı ödülünü, dernek binasının alınmasını sağlayarak, 48 yıllık sanat kuruluşunu bir binaya kavuşturan eğitim emekçisi Güler Velidedeoğlu’na vermeyi uygun gördü. Derneğin faaliyetlerini yürüteceği kalıcı bir binaya sahip olmasının ve Velidedeoğlu'nun bu konudaki desteğinin önemine işaret eden Başkan Hüseyin Yıldırım, sanatı oluşturanların, bu oluşumu paylaşacakları ortamlara gerek duyduklarını, dernek çatısı altındaki sanatçıların bugüne kadar en büyük desteği de Çankaya Belediyesi'nden aldıklarını bildirdi.

BRHD, Türkiye sanatına büyük katkılar sağladı

Yıldırım, "Sanatın gelişerek var olması için çalışan, çağdaşlığın savunucusu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen nezdinde, Çankaya Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan Başkan Hüseyin Yıldırım, 48 yıllık geçen sürede BRHD'nin etrafında toplanan sanatçıların, Türkiye sanatına büyük katkılar sağladıklarını, çağdaş, evrensel sanat anlayışını günümüze ve geleceğe taşıma görevini başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin önemli sanatçılarının yanı sıra, genç sanatçılara da fırsatlar tanıyan, çok geniş bir aileye sahip olduklarını söyleyen Başkan Yıldırım, her yıl düzenlenen ve tüm üyelerin katılımını sağlayan, kataloglu sergiler, dayanışma sergileri, tematik sergilerle çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Sergi kataloğu da hazırlandı

BRHD'nin,toplumsal duyarlılığın öncülerinden olduğu, toplum ve sanat etkileşimini, sadece sergilerle sınırlı kılmayıp, sempozyumlar, canlı performanslar ve panellerle de canlı tutmaya çalıştıklarını anlatan sanatçı Yıldırım, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'nin daha uzun yıllar sanata katkı sunacağı ve çağdaşlık yolunda kılavuzluk edeceğinden kuşku duymadığını ifade etti.

Bu arada sergi kataloğu da hazırlanarak basıldı.Sergiye katılan sanatçıların özgeçmişlerinin yer aldığı kataloğda,sanatçının resmi de yer alıyor. Sergide satılacak eserlerin, satış bedeli üstünden BRHD'ne %20 bağış alınmasının yönetimce kararlaştırıldığı sergide,her sanatçıya ücretsiz birer adet katalog da verilecek.

BRHD'nin Denetim ve Onur Kurulu da şu isimlerden oluşuyor;Denetim kurulu(Asıl); YUSUF DEMİRTAŞ,

NECMETTİN YAĞCI, AZİMET KARAMAN,Onur kurulu: TUĞRUL VELİDEDEOĞLU, NURTAÇ ÖZLER, ÖNDER AYDIN.

BRHD 48.YIL BÜYÜK SERGİSİNE, 2 - 14 NİSAN 2018 TARİHLERİ

ARASINDA KATILACAK SANATÇILARIN İSİM LİSTESİ

AKİFE DEKELİ, ALAYBEY KAROĞLU, ALİ DÜZGÜN, ALPTEKİN SOY, ASIM YÜCESOY, ASLI ÖZEN, ATAÇ ELALMIŞ, AYDIN BAYKARA, AYFER ADAPAZARI, AYLA AKSOYOĞLU, AYNUR ALBAYRAK, AYNUR GÜNDOĞAN,AYŞE ARKÜN, AYŞE ZERRİN YETİŞ, AYŞEGÜL YARAR, AYTEN TİMUROĞLU, AZİMET KARAMAN ( Heykel),

BELGİN ONAR DURMAZ,BERRİN VESKE MERZİFONLUOĞLU, BETÜL AKKOYUNLU, BİLLUR CANKUT VARLI, BURHAN ALKAR (HEYKEL), BÜLENT YAVUZ YILMAZ, BÜNYAMİN BALAMİ, CAFER TABAK, CANAN BAYRAKTAR, CELAL BİNZET, DERYA SAATÇIOĞLU, DİDEM GÜMÜŞTEKİN,



ELVAN SUNGUR,EMEL YALIN, EMİN GÜLER, EMRAH ATEŞLİ, ERDEM ÜNVER, EROL PELİOĞLU, F. BETÜL AKKOYUNLU, FATMA OKUTAN KAYNAK, FEHNUR İPEK, FERDA EFE, FEYHA ÖZSOY, FİKRİ CANTÜRK, FİKRİYE ATİK GÜNEŞ, GAFUR UZUNER, GÜLER AKALAN, GÜLSEN ERDOĞAN, GÜLSEREN SÖNMEZ, GÜZİN ARISOY,



H. NEŞE KOÇAK (SERAMİK), HABİP AYDOĞDU, HAFİZE ELİBOLLAR ORTAÇ, HALİL COŞKUN, HASAN PEKMEZCİ, HAYATİ MİSMAN, HAZAL BAŞARIR, HİMMET GÜMRAH, HÜLYA CANBAZ, HÜSEYİN ELMAS, HÜSEYİN YILDIRIM, HÜSNA DİŞBUDAK (SERAMİK), IŞIK ÇUHACIOĞLU, İBRAHİM KUZEY,



İHSAN ÇAKICI, İLHAN SELVİ, İLKNUR ŞEN, İMREN ERŞEN, İMREN İYEN ASLAN, KAYHAN AYBATLI, LÜTFİYE YAZAN, LÜTFÜ GÜNAY, MAZLUM CABİR ULUYOL, MEHMET ALİ DOĞAN, MEHMET EMİN ÖZER, MEHMET ERBİL, METİN YURDANUR (HEYKEL), MİNE GENÇTÜRK, MONAD BALKAN, MUHTEBER DEMİRTAŞ, MUSTAFA AYAZ, MUSTAFA SALİM AKTUĞ, MUZAFFER TİRE, MÜFİT YÜKSEL,

NADİRE ÖZBEK, NAZENDE ÖZKANLI, NECLA AKTAN, NECMETTİN YAĞCI ( HEYKEL), NEVZAT CAN, NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK, NİLÜFER ATALAY, NUR ESEN, NURAN ALTIATA KUZULUGİL, NURSUN SAKAL, NURETTİN ŞAHİN, NURTAÇ ÖZLER, OLGA GRAFOVA DİLEK, ORHAN KURMALI, ÖMER LÜTFÜ ÇETİN, ÖNDER AYDIN, ÖZGÜL ALTUNTAŞ,



PERVİN ÖZDEMİR (SERAMİK), RUHİYE DİNÇ, RÜVEYDA TERKEŞLİOĞLU, SELVİ İLHAN (SERAMİK), SENA SENGİR, SERAP ETİKE, SERAP SELÇUK ATABAŞ, SEZAİ KARA, SONER TİRE, SÜLEYMAN KARAKUL, SVETLANA İNAÇ, ŞABAN TUNCER,

ŞAHİKA ÇAĞLAR, ŞEFKAT İŞLEGEN, ŞENAY SÖNMEZ, ŞENER DEMİRKOL, ŞÜKRAN PEKMEZCİ, TANSEL ALP, TAYYAR EREN, TUĞRUL VELİDEDEOĞLU, TUNCAY BİRAND, TÜLİN DEMİR, ÜLKÜ YALIM GÜNAY, ÜMİT İÇDUYGU, VAHİD TALİB, VEDAT CAN,

YASEMİN COŞKUN, YASEMİN KAYABAŞI, YEŞİM ŞENGİL (SERAMİK), YUSUF DEMİRTAŞ, YÜKSEL BOZ ÖCAL, ZAFER GENÇAYDIN, ZEKİ SERBEST, ZEYNEP KARA, ZUHAL ARDA, ZUHAL DEKELİ, ZÜLFİKAR SAYIN

BRHD kurucuları

Seramik sanatçısı Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu‘nun evinde, 1970 yılında kendisi, Fethi Arda, Kayıhan Keskinok, Lütfü Günay, Muammer Bakır, Nevzat Akoral, Osman Zeki Oral ve Turan Erol‘un kurucu üyeliği ile kuruldu.

Derneğin ilk yönetim kurulu başkanlığına Turan Erol oy birliği ile seçildi. Resim ve heykel sanatçıları,

yönetim kurulunca derneğe üye olmaları için davet edildi. Davet edilip katılanlar arasında ilk sıralarda yer alan sanatçılar; Adnan Turani, Arif Kaptan, Arslan Gündaş, Burhan Alkar, Eşref Üren, Ferit Apa, Fikri Cantürk, Müşerref Köktürk, Nazlı Ecevit, Refik Epikman, Şefik Bursalı ve Turgut Pura oldu.

6 yıldan fazla başkanlık yapan yok

Kurulduğu 1970 yılından, şu anki başkan Hüseyin Yıldırım da dahil, BRHD'nde,14 başkan görev yapmış;

Turan Erol (1970–1973), Refik Epikman (1973–1974),L ütfü Günay (1974-1976),Nuri Abaç (1976–1982), Zafer Gençaydın ( 1982 - 1986 ),Munip Özben (1986–1992), Ercan Gülen (1992–1996), Celal Binzet (1996–1998),Gültekin Serbest (1998–2002),Himmet Gümrah (2002–2004), Saadet Gözde (2004-2006), Önder Aydın (2006-2012), Mehmet Ali Doğan (2012-2016), Hüseyin Yıldırım (2016–).