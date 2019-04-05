513. Bölüm Fragmanı yayınlandı 513. bölümde Neler Olacak ?

513. Bölümde Neler Olacak ? Arka Sokaklar Son Bölümde Neler Yaşanmıştı?

Kanal D’nin rekortmen dizisin Arka Sokaklar hız kesmeden ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Türk televizyon yapımları arasında en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar, televizyon ekranlarında yer aldığı ilk günkü heyecanıyla takip edilmeye devam ediyor.

Sevilen dizinin yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu Cuma da Kanal D ekranlarından hayranlarıyla buluşacak. 5 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek olan bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürüyor. Kanal D dizinin yeni bölüm fragmanını yayınladı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Türk televizyon yapımları arasında en sevilen dizilerden biri olan Arka Sokaklar’da heyecan bitmiyor. Bu hafta 5 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar 513. bölüm öncesi de dizinin hayranları, her hafta olduğu gibi meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. 5 Nisan Cuma saat 19:45’te yayınlanacak yeni bölüm öncesi merak edilen bütün soruların cevapları yazımızda…

Arka Sokaklar 513. Bölümde Neler Olacak?

Asaf, alıkoyduğu Engin ve Ali’yi gözlerden uzak bir depoda gizlemektedir. Rıza Baba ve kahraman polis ekibimiz, ikisinden birini tehdit etmek için silahını bir Ali’ye bir de Engin’e doğrultur. Ölümle burun buruna gelen Engin ve Ali’nin bu durumda cevabı ne olacaktır? Mesut ve Hakan, Adem’in ihbarı doğrultusunda adlarını aldıkları mekanlara baskın yaparlar.

Bu sırada mekanda gizlenmiş bir mayına basan Hakan’ı kurtarmak görevi de Mesut’a düşer. Öte yandan son gelişmelerden haberi olmayan Aylin, Hakan’a ulaşamadığı için endişelenmeye başlar. Hakan’ın bir ayağı mayının üzerinde kalır. Gerilimin hat safhada olduğu sahnede Hakan mayından yara almadan kurtulabilecek midir?

Ali’nin kaçırıldığını öğrenen Pınar, buna sebep olan kişi olarak Rıza’yı görür. Onu suçladığı için uzun süren bir gerginlik yaşarlar. Zahir, ekiple anlaşmak için harekete geçer. Ali’ye karşılık yapılan bu anlaşma sonunda Şamil’in yurt dışına kaçmasını sağlayacaktır.

Ali’nin özgürlüğünü düşünen Rıza baba bu teklifi kabul etmek durumunda kalır. Asaf anlaşma üzerine Ali’yi serbest bırakır. Ancak son anda kararından vazgeçip bıçağını çeker.