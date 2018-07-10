57. Piyade Alayı Gaziler Grubu’nun meyve fidanları toprakla buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 57. Piyade Alayı Gaziler Grubu’nun tohum projesi kapsamında meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 15 Temmuz Temsilciliği iş birliğinde Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Keçiören Temsilciliği Sorumlusu Muhterem Doğan, 15 Temmuz Temsilciliği Sorumlusu Kaan Şimşek, 57. Piyade Alayı Gaziler Grubu Proje Sorumlusu Ateş Öcal ve gaziler katıldı.

Değişen iklim ve genetiği ile oynanan tohumlar sonucu dünyanın besin zincirinin tehlikede olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programda 7 meyve ağacı toprakla buluşturulurken Başkan Ak da fidanlara can suyunu verdi.

Yenilen meyve çekirdeklerinin toprağa atılmasına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak projenin sosyal sorumluluk yüklediğine de değinerek, “Projenin sloganı da zaten yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayın, güneşte kurutun ve toprağa ekin, çok geç olmadan… Bizler de bu bilincin yaygınlaşması amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Projenin gazilerimiz tarafından yürütülmesi de çok anlamlı ve çok önemli… Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz’da canını feda eden kahraman şehitlerimize ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

57. Piyade Alayı Gaziler Grubu Proje Sorumlusu Ateş Öcal tohum konusunda bilinçlendirmek amacıyla Çanakkale, İstanbul, Konya, Niğde, Elazığ, Ankara ve Bilecik’te yaklaşık 150 meyve fidanı diktiklerini vurguladı.

Meyve fidanlarının altına aynı zamanda gazilerin isimlerinin yer aldığı plakalar da çakıldı.