Keçiören Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gençlere sporu sevdirmek ve sporcu bir nesil yetiştirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği Keçiören Okullar Liginde kura çekimi tamamlandı.

Bu ayın sonunda başlayacak lig müsabakalarına Keçiören’deki 36 okuldan 80 takım katılıyor. Futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve sokak oyunları kategorilerinde yapılacak müsabakalarda ilk ve ortaokullardan bin 300 öğrenci yarışacak. Maçların Ali Özdemir Spor Tesislerinde kupa töreninin ise Taha Akgül Spor Salonunda oynanacağı müsabakalar, Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek. Keçiören Okullar Ligi ’nin sonunda her branşta dereceye giren okullara kupaları düzenlenecek törenle verilecek.

Sporcu bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sporla uğraşmalarını teşvik ediyor, dostluğu, kardeşliği, centilmenliği sahaya yansıtmalarını bekliyoruz. Spor heyecanlı bir rekabetin ötesinde dostluktur. Geleneksel hale getirdiğimiz Okullar Ligimizde mücadele edecek bütün takımlarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kupa törenimiz ve malzeme yardımımız da Keçiören'e kazandırdığımız en büyük spor salonu olan Taha Akgül Spor Salonunda olacak, inşallah sporla hem amatör hem de profesyonel olarak ilgilenen sporcu bir gençlik yetiştireceğiz.” mesajını verdi.