6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu’nun kuruluşu olan Tiyatro Frankfurt tarafından hayata geçirilen 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türk ve Alman tiyatro severler ile buluşmaya devam ediyor.

Görkemli bir açılış organizasyonuyla 4 Nisan tarihinde başlatılan 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türk kültürünün Avrupa’da daha yakından tanıtılması ve Türkçenin burada yaşayan halk tarafından unutulmaması amacıyla gerçekleştiriliyor. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, bu yıl 6.’sı düzenlenen önemli festival hakkında açıklamalarda bulundu.

Kellecioğlu Türk basınına yaptığı açıklamada, festivalin başlangıcının çok heyecanlı olduğunu ve festival sürecinin Frankfurt şehrine bambaşka bir coşku getirdiğini ifade etti. Başkan Kellecioğlu, Türk tiyatrosunun Frakfurt’ta sahnelenmesinin izleyicilerde tarifsiz duygular uyandırdığının ve böyle bir duruma vesile olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılık bulmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kellecioğlu, festivalin büyümesi ve daha da ses getirecek bir seviyeye ulaşması için arkadaşları ile toplantı yaparak değerlendirmede bulunacaklarının altını çizdi. Festival salonunda, Türk tiyatrosunu izlemeye gelen Alman seyircilerin de bulunduğu hatırlatılan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, bu durumun da bambaşka bir keyif verdiğini ifade etti.

170 Farklı Ülkeden İzleyici Geliyor

Avrupa ülkeleri sınırları içerisindeki ilk Türk tiyatro festivalini gerçekleştirdiklerini belirten Kellecioğlu, her yıl bu heyecanı yaşamanın ve her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak ilerlemenin festivalin başarısını gösteren bir detay olduğunu ifade etti. Festivalin hayata geçirildiği ilk yıl 5 gün, sonraki yıl 7 yıl süren Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, son 4 yıldır 10 gün sürüyor.

Bu süre zarfında yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kuruluyor. Frankfurt ve çevre şehirlerde yaşayan 170 ayrı ülke insanının festivale ilgi gösterdiğini belirten festival başkanı Kamil Kellecioğlu, Türk tiyatrosunun Avrupa’da var olduğunu gösterebilmek ve Türk tiyatrosunun üstatlarına bir saygı duruşu olarak nitelendirebilmek amacıyla bu festivali her yıl daha ileri bir seviyeye çıkaracaklarını kaydetti.

Ünlü Oyuncular Sahnede

Bu sene 6.’sı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde Rasim Öztekin, Tamer Levent, Zerin Tekindor, Oya Başar ve Hüseyin Avni Danyel gibi isimler sahne alıyor.