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6. Pursaklar Belediyesi Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliği bu yıl da devam etti

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6. Pursaklar Belediyesi Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliği bu yıl da devam etti
6. Pursaklar Belediyesi Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliği’ne katılan gençler, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkardı.

Pursaklar Belediyesi, Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliğine bu yıl da devam etti. Altıncısı düzenlenen Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliğinin ilk gününe Sevgi Evleri üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda genç ve çocuk katıldı.

Belediyenin otobüsleri ile Elmadağ Kayak Merkezine giden gençler, gün boyu kızaklarla kayıp atlara binmenin mutluluğunu yaşadı. Kar üstünde mangal yakıp soba eşliğinde ısınan gençlere, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ikramı olan ekmek arası sucuk dağıtıldı. Ankara'nın güzelliklerini Pursaklar Belediyesi ile birlikte keşfeden gençler, eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda hizmet alıyor. Gençleri geleceğe hazırlayan Pursaklar Belediyesi, eğitim, teknoloji, spor ve kültür gezileri ile hizmet veriyor. Üç gün boyunca devam edecek olan Kayak Şenliğine ilçe genelinden çok sayıda genç katılarak kış sporunun keyfini çıkartacak. Bir yıl Çankırı Ilgaz’da, 6 yıldır da Elmadağ’da kayak şenliği düzenleyen Pursaklar Belediyesi bu etkinlerini bundan sonra da devam ettirecek.

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