“6284 numaralı yasa cinnet ve cinayete sebep oluyor”

Eyüphan Kaya

10 Kasım günü Diyarbakır Büyükşehir Öğretmen evinde “Önce Aile” sloganıyla bir çalıştay yapıldı.

Eşler arasında sorunların oluşmasına sebebiyet veren 6284 numaralı yasa olmak üzere, aileyi güçlendirmek için ve yasaların aile huzuruna katkı vermesi için neler yapılabilir? sorusuna çare çözüm arandı.

14 konuşmacının katkı verdiği bu çalıştayda şunlar deklere edildi.

1-6284 no’lu yasa bu haliyle hayata sıkıntı veriyor, eşler arasında husumetin oluşmasına neden oluyor.Cinnet ve cinayetlerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

2-Bu yasaya göre kadının şahitsiz beyanı doğru kabul edilirken, erkeğin ifadesine başvurulmadan evden uzaklaştırma ile cezalandırılabiliyor.

3-Dünyanın hiçbir yerinde 6284 gibi bir yasanın olmadığına dikkat çekildi.

4-Ebevenlerin yabancılaştırılması savaşı(EYS) çocukları sosyal yetim haline getirip, psikolojilerini bozuyor.

5-Velayet hakkının anneye verilmesi, örf, adet ve inanç normlarımıza aykırı olduğu, bundan da birçok sorun oluştuğu anlaşılmaktadır.

6-Genç evliliklerden dolayı 4000 kişi ceza evinde ve bundan dolayı 9 bin çocuk babasız yaşamaktadır. Bunları tek sucu 18 yaş altında evlilik yapmalarıdır. İşin tuhaf tarafı bunlar tecavüz suçundan ceza almışlar.

7-Evlilik yaşının muhakkak 18 yaşın altına çekilmesi lazım, ama 13-14 yaş da evliliğe elverişli olmaya bilir, dikkatli olmak lazım. ABD’de evlilik yaşı 14’tür, bazı ülkelere de 16’dır, kim ne hakla 18 yaşı diretiyor anlaşılır gibi değildir. Çok küçük yaşta evliliklerin aile sorunlarının oluşmasında etkili olduğunu da görülüyor.

8-Çocukların icra yolu ile birinden diğerine haczedilerek alınması birçok açıdan sıkıntı oluşturmaktadır. Her defasında babanın icraya ödeyeceği parası da olmayabilir, hem nerede görülmüş kişin çocuklarını görmesi için para ödemek durumunda kalsın.

9-Hukukçular “Türk Milleti adın” deyip karar veriyorlar, ama bu yasanın halk arasında karşılığı olmayan bir yasa olup, her şeyden önce ilahi öğretiye aykırıdır.

10-6284 no’lu yasanın icarsı sonucu yaklaşık olarak 200 bin şikayet olmuş ve bunun 140 bini boşanma ile sonuçlanmıştır, maalesef bu yasa şiddeti de daha da körüklemiştir.

11-Unutulmamalıdır ki, anne baba boşandıkları zaman çocuklardan da boşanmış sayılamazlar, ortak sorumlulukları devam ediyor.

12-Annenin şefkat sahibi olması hoş güzel de, ayrılınca anne o vasfını kaybediyor ve çocuğu babasına sıkıntı vermeye araç ediyor, hatta bu niyetle çocuklarını öldüren bile olmuş.

13-Babasız kalan bir aile savaş alanında komutansız kalan bir birliğin durumuna düşüyor.

14-Eşler arasında bir sıkıntı oluştuğu zaman aile bireylerinden oluşan bir hakemlik müessesine müsaade etmek, ya da arabulucuya fırsat oluşturmak elzemdir.

15- 316 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre %90 babasızlık, %10 anne yokluğu çocuğu suça teşvik ettiği saptanmıştır.

16-6284 numaralı yasanın ya kalkması yada ıslah olması şarttır.

17-Boşanma hakkı tabir yerindeyse “erkeğin iki dudağı arasında” olduğu zamana bakın ve bu güne bakın, o gün boşanmalar yok denecek kadar azken, bu gün son 15 yılda 10 milyon evlilikten yaklaşık olarak 2 milyonu boşanma ile sonuçlanıyor. Bu da 1/5 yani %20’ye tekabül ediyor.

18-Allah celle ve ala erkeğin bir derece kadından üstün olduğunu ifade edince Aziz ve Hakim olduğunu da hemen ifade ediyor, yani erkeğe diyor ki o üstünlüğünle zulüm etme sakın, bunda bir hikmet olduğunu da unutma!

*Hazreti Peygamber(s.v.s) en hayırlınız eşlerine en iyi davranandır dediğine göre, hangimiz hayırlı insan olmak isteyiz ki?

19-6284 numaralı yasa erkeği dışlıyor, ama buna karşı anneyi dışlayan çalışmaları yapma hatasına düşüp eşleri karşı karşıya getirmemek lazım. Önemli olan aile bütünlüğünü sağlayabilmektir. Eşin kendisine verilmeyeceği dengesiz erkekler de çoktur. Evlenmiş çocuk sahibi olmuş, ama baba olamamış yetersiz kimseler de vardır.

20-Aileyi kaybedersek devlet kaybolur ciddiyeti ile bu konuya eğilmek lazım. Başta eşler olmak üzere aile fertleri aralarında iletişim kurmaya ve birbirine zaman ayırmak durumundadırlar. Maalesef öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkesin elinde bol bol kızlar da erkekler de var, şeytanın işi çok kolaylaşmış.

21-Unutmamak lazımdır ki Yüce Allah ilk insanı bile Adem ve Hava’dan müteşekkil bir aile olarak yaratmış.

22-Eşler arasında oluşan sorunlarda da iki tarafı dinleyip öyle karar vermek hukukun gereklerindendir. Ne erkek ne de kadın zulme maruz kalmasın. 6284 numaralı yasanın erkeği evden atması sakıncalıdır, aile huzuruna katkı yapmadığı gibi kinin daha da pekişmesine sebep oluyor. Bu yasaya muhakkak bir ıslah lazım.

23-Eşler arasında eşitlik kavramını dillendirmek sakıncalıdır, önemli olan adil davranmaktır. Yerine göre erkek birinci, yerine göre kadın birincidir. İkisi birlikte aileyi oluşturur, biri diğerinin eksiğini tamamlamaktadır.

24-6284 numaralı yasa ilahi hukuka aykırıdır, dolayısıyla bu tür insan aklının ortaya koyduğu yasalar olup kutsallıkları yoktur, sıkıntılara sebep olduğunu görünce de zaman kaybetmeden değiştirmek lazım.

25-Kimi konuşmacılar da aile bütünlüğünün korunması için insani ve İslami değerlerin yaşatılması gerekliliğine dikkat edilmesine işaret ettiler.

*Hayatın özü aile olduğu, ailede,

*Sorumluluk/Samimiyet/Sadakat/Sabır/Sevgi/Saygı gibi kavramlar bir aile olmalıdır ki kala güçlü olsun.

*Ayrıca beraber sofrada, secdede, seyahatte olabilirsek böyle güçlü bir aileyi kimse yıkamaz.

26-Bir araba sürmek için dahi ehliyet aranırken, bir aile kurmak için de muhakkak kişinin gerekli donanıma sahip olup olmadığına bakılmalıdır. Ehliyetsiz bir kimse arabayı sürdüğünde nasıl kaza yapma ihtimali yüksek ise aile mefhumunun ne anlama geldiğini bilmeyen kişilerin evlenmelerinde de sıkıntılar oluşabiliyor maalesef.

27-Bazı dizilerin de aileyi yıkma ve yozlaşma adına yaptıkları tahribatı da gözden kaçıramayız, bu tür diziler tıpkı sigara gibi sinsi düşmanlar olup zamanla aile düzenimizi yıkmaktadırlar. Yayından kaldırılması acilen elzemdir.

28-İlahi öğretiyi hiçbir zaman unutmamak lazım, “ben-sen” kavgasından çok, Allah bu konuda ne diyor diye düşünerek ona göre hareket etmek lazım. İlahi öğretiyi unuttuğumuz anda tıpkı düğmesi kapatılan bir elektrik gibi hayat karanlık hale gelip, yaşanmaz duruma geliyor.

Özetle bunlar dile geldi, ama bazı ibret verici anekdotları da paylaşmakta fayda var.

50 yıl önce bir diyanet müfettişi Diyarbakır’a gelmiş kendisi emekli paşa; Müftü bey şehrimizde sorun yok deyince 19 yaşında genç bir vaiz olan Rahmetli Mehmet Uyanık diyor ki, durum vahim diyor ve ekliyor;

*Eskiden bir delikanlı evlenince işe geldiğinde akşam olsa da hatunumu görsem derdi, şimdi işe gelirken 20 hatun, iş yerine 20 hatun, dönerken 20 hatun hem de süslü püslü görünce artık eskisi gibi aklı evinde değil dışarıda kalıyor, der.

Artık bu günü düşünelim ne sıkıntılar yaşanıyor.(Av.Siracettin Öztoprak)

*Emine Karakaya kendisi 15, kocası 17 yaşındayken evleniyorlar, 9 yıl sonra bu hadise mahkemelik oluyor ve kocası 8 yıl anne babası da 4’er yıl ceza alıyor, Emine 2 çocuğuyla birlikte ortada kalıyor, bir süreliğine çalışmasına rağmen hastalanıyor ve vefat etti. Kamuoyuna da tam yansımadı, o feminist diye geçinen kadınlardan da pek bir ses çıkmadı maalesef!(Av.Susa Hanım)

*Erkek evini ilgisiz bırakmış, eşi sıkılıyor ilgisizlikten, sosyal medyada bir grup bay bayan arkadaş edinmiş, bir gün hasta olduğunu yazınca bilmediği, tanımadığı bir erkek ona yazmış, “geçmiş olsun, sana gelen bana gelsin” demiş, bunu gören koca kadını dövmüş, babası gelmiş dövmüş ve kadın, kadın sığınma evine sığınmış, gel de bu sorunu çöz çözebilirsen, suç çok yönlüdür.(ASP il müdürü Halit Acar)

*Bir gün Aile Sosyal Politikalar il müdürlüğünde bir nara bir bağrışma mesele nedir ne değil, bir de bakılıyor ki adamın biri almış eline kesici bir alet kendini doğramaya başlamış ve bağırıyor; eşimi verin, eşimi verin diyor. Gel de bu mahluka eşini ver, verebilirseniz.(ASP İl Müdürü Halit Acar)

Bu misallerde de aklı selim sahibi kimseler için ibret vardır diye düşünüyorum. Bu raporda yer alan her satırdan çıkarılacak derslerin olduğuna inanıyorum.

Aile biziz, bu sorun hepimizin, sahip çıkmakla yükümlüyüz diyerek raporu kamuoyuna arz ediyorum.

Selam ve selametle kalın.