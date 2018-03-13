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8. Gün yakında atv'de!

8. Gün yakında atv'de!
"Başımız büyük belada!"

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "8. Gün"; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.

Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı "8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.

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