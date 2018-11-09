Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin Kentsel Dönüşüm, İmar ve Şehircilik ile Emlak İstimlâk Müdürlüğü’nde görev yapan şehir plancıları ile bir araya gelerek “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü”nü kutladı.

Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da bulunduğu kutlamada, Yaşar personelleriyle birlikte pasta kesti.

“İnsanların nefes alabilecekleri bir yer kalmadı”

“Hep birlikte daha güzel, daha yaşanılabilir kentler yaratmak için elbirliğiyle çalışıyoruz” diyen Başkan Yaşar, “İhtiyacımız, daha temiz hava, daha geniş yeşil alanlar ve tüm canlılar için daha güzel kentlerdir. Yapılan planlara uyulmaması nedeniyle Ankara plansız bir şehir haline geldi. Sanayisi hızla gelişirken yaşam alanları daraldı ve şehrimizin dört bir tarafı fabrikalarla çevrildi. İnsanların nefes alabilecekleri bir yer kalmadı. İmar planlarındaki düzensizlik oksijen alanlarımızı hızla yok etti. AVM’ler çoğaldı. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm haline geldi. Bunun yanında Ankara’da meydan sıkıntısı var. Neden meydan yapılmıyor? Meydanlar demokrasinin beşiğidir” dedi.

2 milyon 153 bin metrekare yeşil alan

Konuşmasında Yenimahalle’nin 10 yılda geldiği noktadan da bahseden Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana sizlerle birlikte herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Yenimahalle’nin şuan ki durumu ortada. Örnek bir ilçe haline geldik. 2018 yılı itibariyle şuanda Yenimahalle’ye toplamda 2 milyon 153 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Ağaçlandırma alanlarıyla birlikte 416 parkımız var. Macun Mahallesi, kentsel dönüşüm yaşadı. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi ise benim 3’üncü dönemimi yapmak istememin en önemli sebeplerinden. Yamaçevler projesini tamamlayarak, Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe gömeceğiz” diye konuştu.