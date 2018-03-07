  • BIST 116.842
  • Altın 162,039
  • Dolar 3,8000
  • Euro 4,7105
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

»
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Ankara Valisi Ercan TOPACA 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı yayınladı

Ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız, toplumumuzun en önemli dinamiklerden biridir. Çünkü kadınlarımızın varlığı, ister evinde anne olarak ister çalışma hayatının parçası olarak milletimiz, ülkemiz için büyük bir değer taşımaktadır. Kadınların sıkıntı içinde olması, aileden başlayarak toplumun ve geleceğin sıkıntı yaşaması demektir. Bu nedenle, toplumun birliği, dirliği, esenliği için kadınların kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına daha çok yatırım yapmalı; toplumsal hayatımızın her alanında onlara daha fazla yer vermeliyiz. 

Toplumlar, zaman içinde mutlaka değişir, gelişir, ilerler. Ancak bu değişim ve ilerleme, o toplumu oluşturan insanların tümü sayesinde gerçekleşir. Kadın ve erkek, omuz omuza vererek, güçlerini birleştirerek, birbirlerini destekleyerek ülkesini kalkındırır. Bu güç en güzel örneklerini tarihimizde görüyoruz. Kadınlarımız, barışta ve savaşta üzerine düşeni her zaman fedakârca yapmıştır. 

Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına çağdaşlaşmasına her alanda sağladığı katkı, verdiği mücadele nedeniyle minnettar olduğumuz kadınlarımıza hak ettikleri değeri verme ve yaşadıkları sorunları çözme konusunda, hepimize düşen görevler bulunmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak, bu görevlerin başında gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, kadınların şiddete maruz kalması, toplumun geleceğini tehdit eden önemli bir sorundur. Üstelik bunlar, inancımız ve insanlık adına da kabul edilemeyecek bir durumdur. 

Hayatımızın hemen her anında varlıklarını hissettiğimiz, her türlü ihtiyacımızda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızı yücelterek sağlıklı bir toplum, sağlam bir gelecek kurma yolunda güçlü adımlar atmaya daha çok gayret göstermeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Evlatları bu vatan için şehit ve gazi olan annelerimizi şükran ve minnetle anıyor; saygıdeğer kadınlarımıza, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Narkotik Suçlar19 Şubat 2018 Pazartesi 11:12
  • Asayiş Faaliyetleri16 Şubat 2018 Cuma 10:42
  • HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir09 Şubat 2018 Cuma 16:30
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri06 Şubat 2018 Salı 10:47
  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon05 Şubat 2018 Pazartesi 12:24
  • ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 92.YIL DÖNÜMÜ14 Ekim 2015 Çarşamba 10:26
  • Ankara'da Okullar 1 Gün Tatil19 Şubat 2015 Perşembe 08:53
  • Turizmcilerden Vali Kılıçlar’a ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:42
  • ANTOD'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:39
  • İÇ ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ZİYARET16 Ocak 2015 Cuma 15:26
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim