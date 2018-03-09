8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak belediyenin kadın personeli ile bir araya geldi

Belediyede düzenlenen kahvaltı programına Mustafa Ak'ın yanı sıra, eşi Hatice Ak, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, kadın meclis üyeleri ve belediyenin kadın çalışanları katıldı.

" Kadın mesai arkadaşlarımızla 8 Martta bir araya gelmek istedik" diyen ve belediyenin temizlik ve engelli kadın personeli ile birlikte oturan Ak, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutluyorum. Bu günler aynı zamanda çalışan kadınların sorunlarının ele alınmasına da vesile oluyor. Bu günlerde çalışan kadınların sorunlarının çözümü ile alakalı toplantı ve seminerler düzenlenirken aynı zamanda talepler de dinleniyor." diye konuştu.

KADIN VE ERKEK BİRLİKTE ANLAMLI

Kadınların toplumun diğer yarısı olduğunu ifade eden Başkan Ak, "Cenabı Allah 7 milyar insanın yarısını kadın diğer yarısını da erkek yaratmış, bu müthiş bir denge... Kadın ve erkek birlikte bir toplumu oluşturuyor, ikisi ayrılmaz bir parça... İkisi de birbirine muhtaç ve birlikte anlamlı... Aile kavramı böyle oluşuyor ve sorunlar birlikte aşılıyor." dedi.

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Başkan Ak, kadına şiddete toleransın sıfır olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi; "Kadına şiddetle alakalı her kurum ve kuruluş üzerine düşeni yapmalı ve herkes bu konuda duyarlı olmalı... Şiddete uğrayan kadın bunu mesai arkadaşlarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla paylaşmalı ve şiddetin gizli kalmasının önüne hep birlikte geçmeliyiz. Kadın Danışma Merkezimiz, hukuki, psikolojik, yönlendirme konularında danışmanlık hizmeti veriyor. Kadın sığınma evimizde de şiddete uğrayan kadın ve çocukların barınma ihtiyacı karşılanıyor."

Başkan Ak, hiç kimsenin şiddete uğramamasını temenni ettiği konuşmasında, "Şiddete karşı harekete geçmek benim de sorumluluk alanımda... Kadınlar, dayanışma içinde olarak birbirinize sahip çıkın, şiddete sessiz kalmayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kadınlara pozitif ayrımcılık getirerek haklarını anayasal güvence altına aldı. Mesai, çocuk bakım ve doğum yapanlarla ilgili yasal düzenlemeler getirilerek ilerleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kadınlara karanfil dağıtan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, programa katılan tüm kadınlarla selfie çekti.​