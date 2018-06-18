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9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında başlayacak

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9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında başlayacak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘’9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’’ 21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlayacak.

Festival kapsamında sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıtlar “Saraydan Kız Kaçırma”, “La Traviata” ve “Zorba”; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak. Ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımı ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Festival, yaklaşık 12.000 izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
 
Opera Dünyasının Angelina Jolie’si, Leyla Gencer’in öğrencisi, La Scala Yıldızı, soprano Nino Machaidze  21 Haziran 2018’de  Zorlu PSM de  ilk kez Açılış Gala Konseri ile  İstanbul’da sanatseverlerle birlikte olacak.

La Scala Akademi’de Leyla Gencer’in öğrencisi olan, dünya operaevlerinde, “Operanın Angelina Jolie”si olarak  tanınan ünlü soprano Nino Machaidze’ye şef Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşlik edecek.  21 Haziran 2018 Zorlu PSM‘de seslendirilecek bu muhteşem konserde İstanbul DOB Orkestra ve korosu ile ünlü sanatçı Nino Machaidze, sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden örneklerle muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

Nino Machaidze Gürcistan Cumhuriyeti'nde Tiflis'te doğdu ve büyüdü. Genç yaşlarda sanat yaşamında büyük başarılar elde eden sanatçı, yedi yaşında girdiği Tiflis Devlet Konservatuvarı ile sanat yaşamına başladı.  Milano’da, Genç sanatçılara büyük imkanlar sunan Teatro Alla Scala Akademisi’ne kabul edilerek büyük sanatçı Leyla Gencer ile çalışma fırsatı buldu ve onun en başarılı öğrencisi oldu. 2006 yılında “Leyla Gencer Vokal Yarışması”nı kazanan sanatçı, aynı yıl, La Scala'da (Teatro Alla Scala) Gaetano Donizetti'nin “La Fille du Régiment” operasında başrolü seslendirerek büyük ilgi çekti.  Yine aynı sahnede Giacomo Puccini'nin “Gianni Schicchi' operasında seslendirdiği “Lauretta” rolündeki başarısı ile de adı La Scala yıldızları arasına anılmaya başladı.

Genç soprano 2008'de,  şef Riccardo Chailly yönetiminde, Salzburg Festivali’nde sahnelenen, Charles Gounod'un “Romeo ve Juliette' operasındaki sadece bir ay içinde hazırladığı rolünü icra edişi ve  yorumu büyük bir başarı elde ederek uluslararası kariyerini başlattı. Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Teatro di San Carlo, Napoli, Deutsche Oper Berlin gibi ünlü operaevleri başta olmak üzere; Fransa, Berlin, Münih, Los Angeles, Bürüksel, Salzburg ve İtalya’nın birçok kentinde sahne almaktadır.  
 
21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 9.Uluslararası İstanbul Opera Festivali‘nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.

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