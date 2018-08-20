Ragıp Kamil İlbeyi

Emperyalist politikaları neticesinde dünyayı kan gölüne çeviren, barış ve demokrasi yalanları ile bebekleri, çocukları öldüren, soykırımlar yapan ve bugüne kadar milyonlarca insanı katleden ABD, Afganistan'da yeni bir oyun oynuyor.

Devlet yöneticileri ABD tarafından atanan işgal ülkesi Afganistan'da 15 binden fazla resmi, 5 binden fazla sivil-gizli ABD askeri var. ABD ayrıca bölgedeki ajanları ve çeşitli tarikat ve cemaatler eliyle ülkede etkin sömürüye devam ediyor. Afganistan'da gıda ve sağlık sıkıntıları yaşanmasına rağmen ülkede istikrarlı cehalet ABD politikaları ile devam ediyor. Okumayı başaranların bir kısmı ise çeşitli taşeron örgütler veya burslar eliyle ABD kültürü ile yetiştiriliyor.

ABD, Afganistan'da sivil savaş planını eyleme koyuyor. Önce, bölgeden resmi ABD askerleri uzaklaşmış, ayrılmış gibi görünecek, ardından ABD sömürüsü Blackwater isimli, ABD menşeili özel çete ile devam edecek. ABD bunun bir benzerini Suriye'de, Irak ve Yemen'de kullandığı muhalif görünümlü terör örgütleri ile yapıyor.

ABD, Asya kıt'asında çalışan işçilerinden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Taliban ile ateşkes anlaşması yapması konusunda talimat verdi. Bunun neticesinde Gani 3 aylık bir ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Eşref Gani Twitter hesabından "Kurban Bayramı'na yaklaşmamız nedeniyle, Taliban'ın da karşılık vermesi koşuluyla yarın Pazartesi günü yürürlüğe girecek ve Mevlid Kandili'ne (20 Kasım) kadar sürecek ateşkes ilan ediyoruz" diye yazdı. Taliban liderlerini, Afgan halkının gerçek ve uzun vadeli barış isteğine karşılık vermeye çağırıyoruz. Onları tüm ısrarla, İslam değerlerine ve ilkelerine dayanan barış görüşmelerine hazırlanmaya çağırıyoruz" diye bir açıklama yayınladı. Gani'nin açıklamasını dikkatle okuyun çünkü birazdan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in ateşkes ilanı ile ilgili yaptığı açıklamaya ne kadar benzer noktaları olduğunu göreceksiniz.

Taliban'dan buna henüz olumlu bir cevap gelmese de Taliban'da Kurban bayramı nedeniyle yüzlerce esirin özgür bırakılacağını açıkladı. Bu açıklama Afganistan hükumetinin ateşkes ilanına karşı bir yeşil ışık gibi algılansa da Taliban tarafından hala resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte böyle bir ortamda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bir açıklama yaparak; "Bu plan Afgan halkına yönelik barış çağrılarının bir parçasıdır." dedi. İşte aynı cümle içinde barış ve ABD yer alınca insan kuşkulanıyor doğrusu. ABD'li halkın dahi kendini güvende hissetmediği, her gün onlarca cinayetin işlendiği, polis şiddetinin resmi bir yaklaşım olduğu, Amerikalı yerlilerin, Afrikalı siyahilerin, Çinlilerin, Vietnamlıların, Japonların, Almanların, Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Afganların, Arnavutların, Boşnakların ve Latin Amerika halkalarının katili olan ve hala cinayet işlemeye devam eden bu ülke barış deyince insanın içine bir ürperme geliyor.

ABD resmi bir açıklama ile bu ateşkes ilanından memnun olduğunu söyledi. ABD'nin memnun olduğu bir iş demek kendisinin yürüttüğü bir iş demektir. Heather Nauert "Yapılan son ateşkes Afgan halkının sorunların çözümüne ve barışın sağlanmasına yönelik büyük bir özlemi olduğunu gösterdi ve yeni ateşkesin düzenli şekilde güvenliği sağlayacağını umut ediyoruz. ABD ve uluslararası müttefiklerimiz, Afgan halkının ve hükumetinin bu girişimini desteklemektedir ve Taliban'a bu çağrıya uymasını tavsiye ediyoruz. Bizim ve uluslararası toplumun umudu, Afgan halkının barış, huzur içinde ve korkusuzca Kurban Bayramı'nı kutlamasıdır."

ABD bir ülkeye müttefik diyorsa iş bitmiştir. ABD açısından müttefiklik demek Amerikan politikalarını uygulamak, arada sırada karşılıklı restleşmeler yapmak ama masa başında ortak hareket etmek, masa altında gizli kapaklı işler yapmak, ABD politikalarında doğrultusunda çalışmak, sömürülmek, ölmek ve aptal yerine konulmaktır. ABD'nin nasıl bir müttefik olduğunu ABD uğruna savaşlara giren ta Kore'ye kadar gidip ABD için savaşıp ölen, yurdunu ABD ve NATO işgaline açan, 50'ye yakın üs, binlerce kapitalist şirket ile sömürülerin, askerlerinin başına çuval geçirilen, ABD'nin emri doğrultusunda Peşmerge'ye eğitim verip Kürt ordusunu kuran TSK iyi bilir.

YPG'lilerin Türkiye sınırlarından geçerek Suriye'ye nasıl geçtiğini, Salih Müslim'in Ankara'da temaslarda bulunan muhalif bir liderken nasıl başına ödül konulan bir teröriste dönüştüğünü de halkımız iyi bilir.

Yani ortada bir müttefiklik yok. Yerli, milli bir hareket, dava, direniş, mücadele, Kürt hareketi, Arap baharı, Türk dirilişi vesaire hiçbir şey yok. Tek bir gerçek var. ABD, İngiltere ve İsrail'in küresel çıkarları.

Afganistan’ı işgal eden, milyonlarca insanı yurdundan eden, yüz binlerce insanın ırzına geçen, acımasız işkenceler yapan emperyalist terör destekçisi ülke Amerika Birleşik Devletleri’nin faşist devlet başkanı Donald Trump’ın, adı daha önce katliamlara, infazlara karışan güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince’in ‘Afganistan’daki savaşı özelleştirme planı’na destek vereceği iddia ediliyor.

Prince’in önerisi kabul edilirse Afganistan işgalinde ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump’a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.

Blackwater’ı devreye sokmanın Afganistan’daki işgalinin ABD’ye maliyetini düşüreceğini savunan Prince, dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planlıyor. Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişelerinin olduğu ifade ediliyor.

Prince ise, özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Trump’a, Taliban ile müzakereler sayesinde barış çok yakınmış gibi “pembe bir tablo” çizdiklerini iddia ediyor.

Yani görünen köy kılavuz istemez. İngiltere ve Rusya arasında bir tampon devlet olarak kurulan adına da Afganistan (Afgan Efgan feryat figan) denilen bu devlet İngiliz, Rus işgalleri sonrası başlayan iç savaş ardından ABD'nin yalanlar ile Batı ve NATO'dan da aldığı destek ile işgal ettiği ABD'nin Asya'daki, Çin ve Rusya'ya karşı ileri karakollarından biridir.

Önemli olan bundan sonra bölgede ABD kafalı mandacılar yetiştirmek ABD çıkarları için ülkenin sömürülmesine ses çıkarmayan, ABD için ölecek bir Afgan halkı yaratmak. Bölgedeki tarikatler, cemaatler ve yabancı okullar ile bu büyük ölçüde sağlanıyor. Şimdi önemli olan Taliban'ı durdurmak. Taliban bir daha Sam Amca'nın emrine girmeyecekmiş gibi bir görüntü çizse de münafıklar eliyle bir çok devrim ve mücadelenin sekteye uğradığını veya başarısız olduğunu unutmamak gerek.

Velhasıl şunu söylemek gerek ki anti emperyalist mücadele merhum Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmedikçe, onun attığı adımların izine adımlar atılmadığı sürece emperyalist ve kapitalistlere karşı hiçbir alanda başarı kazanılamayacakdır.