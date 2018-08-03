ABD YOLUNU ŞAŞIRMIŞ

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD’li yöneticiler gerçekten yolunu şaşırmışlar, her gün yeni bir ülkeye yaptırım tehdidinde saldırıda bulunuyorlar. Bunlardan en sonuncusu ise Türkiye olmuştur. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence Türk mahkemelerinde FETÖ ve PKK terör örgütlerine yardım etmekten ve Türkiye aleyhine casusluk yapmaktan tutuklu bulunan papaz Andrew Brunson’nun serbest bırakılması konusunda büyük bir çaba gösteriyorlar.

Bu konuda Başkan Yardımcısı Pence daha önce de “Türkiye’ye yaptırım uygulayabiliriz” diyerek bir açıklamada bulunmuştu. Pence’nin bu açıklamasının üzerinden daha uzun bir süre geçmeden ABD yönetimi İçişleri bakanımız Süleyman Soylu ile Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almış bulunuyor.

Son günlerde papaz Bronson’un tutukluluğunu bahane eden ABD’li yöneticiler Türkiye’ye saldırmanın dozunu iyice artırmışlardır. Fakat şurası bir gerçek ki Bremen mızıkacıları gibi her kafadan ayrı bir ses çıkaran ABD’li yöneticilerin anlamak istemedikleri tek şey gururuna düşkün olan Türkiye gibi tarihi geçmişi alan sert bir kayaya çarpmış olmalarıdır.

ABD aynı hatayı bir kerede Türk vatandaşlarına vize uygulamaya kalkıştığında yapmıştı.

Türkiye ABD’nin bu kural tanımaz tutumuna karşı misliyle karşılık vereceğinin hazırlığı içinde iken Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Singapur’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yüz yüze bir görüşme yapmıştır. Bu önemli görüşmede tehdit diliyle bir yere varılamayacağını söylediğini ifade eden Çavuşoğlu yapıcı bir görüşmenin olduğunu ve sorunların çözümü konusunda birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etmiştir.

ABD iki bakanımız hakkında aldığı yaptırım kararının altında birden fazla başka niyetler bulunmaktadır. Bir kere ilk başta Başkan Erdoğan düşmanlığı, sonra yaptırım kararı aldıkları iki bakanın FETÖ ve PKK terörüne karşı amansız bir mücadele içinde olmaları, bir diğer sebepte Brunson olayını bahane ederek Türkiye’yi ekonomik yönden güç duruma düşürmektir.

ABD ne yaparsa yapsın Türkiye’nin sarsılan güvenini geri getirmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir kere haksız yere Halk Bankası Genel Müdür Muavini Hakan Atila’yı tutuklamış olması, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’i sahiplenerek bu hain alçağı koruma altına alması, YPG/PKK terör örgütüyle ittifak ederek bu örgüte 5 bin TIR dolusu silah yardımında bulunması affedilir gibi değildir.

ABD’nin YPG/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket ederek ülkemizi hedef almasını, Katar’a uygulamak istediği sinsi planı, Irak’ta gerçekleştirmeye çalıştığı bağımsızlık yalanını ve 15 Temmuz’da hainlerin milletimize yönelik saldırmasını perde gerisinden yönetmiş olmasını Büyük Türk Milleti asla unutmamıştır.

ABD’nin yaptırım kararına başta HDP’liler olmak üzere FETÖ’nün hain alçak şerefsizleri sevindi. HDP’li Ahmet Şık “Gol olur kimin kalesine” paylaşımı bu alçağın kirli suratını bir kere ortaya çıkarmıştır.

ABD’li yöneticilerin açıkça Türkiye’yi hedef alması akıl tutulmasından başka bir tarafı yoktur. Akılsızca alınan bu yaptırım kararına en kısa zamanda misliyle karşılık verileceğine millet olarak inanıyoruz.