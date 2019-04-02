ABD’de otoyoldaki beton köprüde çökme: 1 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen otoyoldaki beton köprünün bir kısmı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinden geçen otoyolundaki beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı. Köprünün korkuluk bölümünün düşmesiyle meydana gelen olayda 1 kişi yaralanırken, ülkenin en işlek otoyolunda tıkanma yaşandı. Chattanooga İtfaiyesi, düşen korkuluğun mavi bir arabaya çarptığını, arabada bulunan bir kişinin hafif derecede yaralandığını bildirdi. Tennessee eyaleti Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada geçici bir süre kapatılan yolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

Yetkililer, olayın nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

(Hasan Çelik/İHA)