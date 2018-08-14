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ABD'nin amacı Brunson'un özgürlüğü değil, 15 temmuz kalkışmasının rövanşıdır

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Mustafa Kır

ABD tarafından Türkiye aleyhine başlatılan ekonomik darbeyi etkisizleştirmek amacıyla C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara 15 Temmuz Platformuna dahil  90'nın üzerinde  Platform üyesi STK temsilcisi   Ulus-Anafartalar'daki  ALTINKAYNAK kuyumcusunun önünde  Saat 12.00 da  bir araya gelerek altın,döviz bozdurma eylemini gerçekleştirdiler.

Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır olabilir. İlahi mesajından hareketle bu kirli ekonomik savaş milli paramıza yerli üretimlerimize dönmek için bir fırsat olabilir.

ABD'nin dolarını, Marlborasını, Co Co Colasını  hayatımızdan çıkarmanın yolunu açabilir. Bilindiği üzere; Din adamı görüntüsü adı altında PKK ve FETÖ-PDY  terör örgütleri ile  işbirliği  yaparak suç işlemekten, devletin güvenliği bakımından  gizli kalması gereken bilgileri belgeleri temin ederek siyasi ve askeri casusluk yapmaktan dolayı  9 Aralık 2016   Tarihinde tutuklanan Rahip Andrew Craig Brunson     hakkında  35 yıl hapis cezası  istenmiş ve tutuklanmıştır. Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 25 Temmuz 2018 tarihinde adli kontrol şartıyla  'ev hapsi' kararı ile serbest  bırakılmıştır.

Trump krizi çözme değil tırmandırma gayreti içindedir.

Ne yazık ki tutuklanmasına  tepki göstermeyen ABD Başkanı Trump'ın  ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına  devlet geleneğine uymayan bir çılgınlıkla  ekonomik yaptırımlarına  başka yaptırımlar da ekleyerek sürekli krizi tırmandırmaya çalışıyor.İran'a 3 şart sözde Müttefiki olan  Türkiye'ye: Casus Brunson dahil 20 suç ortağının serbest bırakacaksın, Rusya'dan S 400 Füzesi almayacaksın , Kudüs politikasını gözden geçireceksin Kıbrıs adasında doğalgaz ve petrol aramayacaksın, Halk Bank'a kesilen cezaya razı olacaksın, FETÖ  iadesini isteyen dosyayı kapatacaksın. Türkiye'nin sahip olduğu Kritik Maden ocaklarının işletmesini vereceksin  gibi  müzakere adı altında Adeta Sevr'i hortlatmaya çalıyor.  Böylesine aşağılık dayatmalarla Trump'un bir ülkeyi çökertme hedefine kilitlenmesini Brunson'un tutuklanması  ve ev hapsine  tabi tutulmasıyla izah etmek mümkün değildir.

Hedef  Brunson'ın özgürlüğü değil, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının rövanşını alma çılgınlığıdır.

 ABD Başkanı Trump'ın bu hukuk tanımaz tavrına dünya daha ne kadar sessiz kalabilecektir. Bu sessizliği bozan, bu haksız hukuksuz yaptırım karalarına boyun eğmeyen, diz çökmeyen ülke Türkiye olacaktır. Bu millet tarih boyunca bu tür yaptırımlarla mücadele ede ede gelmiştir. Baskılara asla boyun eğmemiş,zalimlerin önünde asla diz çökmemiş bundan sonra da çökmeyecektir.

Hedef  Brunson'ın özgürlüğü değil, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının rövanşını alma çılgınlığıdır. Aslında ABD başkanının yaptığı çılgınlık değil,  küstahlıktır ve  hadsizliktir. Biz Millet olarak Cumhurbaşkanından en sade vatandaşına kadar 15 Temmuz’da işgale pabuç bırakmadığımız gibi; bugün de  şantaja, tehdide, ekonomik  yaptırıma hiç pabuç bırakmayacağımızı ABD'ye de bütün dünya da açıkça ilan ediyoruz.

Kirli ekonomik savaş milli paramıza yerli üretimlerimize dönmek için bir fırsat olabilir.

Dün ABD ve NATO destekli 15  Temmuz darbe kalkışmasını canlarımızı feda ederek önlediğimiz gibi bu günde mallarımızı feda ederek ödemeye hazır olduğumuzu ifade etmek üzere C.Başkanımız R.Tayyip Erdoğan'ın çağrısı,vatanımıza milletimize sevdamızın gereği olarak buradayız.  ABD'nin  sanal alemde sürdürdüğü savaşı ülke olarak birlik ve beraberlik içinde malımızla canımızla  önlemeye hazır olduğumuzu ifade emek için buradayız.

Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır olabilir. İlahi mesajından hareketle bu kirli ekonomik savaş milli paramıza yerli üretimlerimize dönmek için bir fırsat olabilir.

10 Ağustos 2010 tarihi tesadüfi değildir.

Dostluğuna ve müttefikliğine güvenilmeyen, Siyonist İsrail'in taşeronu PKK,PYD, YPG, KCK gibi terör örgütlerinin eline binlerce TIR silah veren  ülkemizi çökertmeyi hedefleyen ABD'nin   dostluğundan ve müttefikliğinden kurtulmamızın  ABD'nin dolarını ,Marlborasını, Co Co Colasını  hayatımızdan çıkarmanın yolunu açabilir. Ülke olarak Dolarsız ,Marlborasız, Co Co Colasız   bir hayatı kurguladığımız zaman kim kime diz çöktürecek bütün dünya buna şahit olacaktır. Ey Milletim Şu sesime kulak verin. ABD dayatmalarını 10 Ağustos 2018 gününe kadar sonuçlanmasını istiyor. Bu tarih tesadüfi seçilen bir tarih değil sevr paçavrasının dayatıldığı tarihtir. Bu Millet Sevr Paçavrasını yırtıp attığımız gibi bu paçavrayı da yırtıp atacağız inşallah.

2. Kurtuluş savaşını ilan ediyoruz ve seferberlik başlatıyoruz.

Şu anda resmen ve fiilen ülkemize milletimize diz çöktürmeyi hedefleyen bizi müstemleke konumuna düşürmek isteyen Siyonist artığı İsrail'in uşağı ABD  ekonomik kuşatma ile bir savaşı başlatmıştır. Biz de buradan 2. Bir kurtuluş savaşını başlatıyoruz. Seferberlik ilan ediyoruz. Ülkemizin bu kuşatmayı delmesi için kimin yastığının altında  altını dövizi varsa bozdurarak ülkemizin ekonomisinin düşmesine katkı sağlamasını istiyoruz. Bu olay ekonomik bir meseleden öte imani mesele haline gelmiştir.  Yarın döviz artacak daha fazla kazanacağım diye  altınını dövizini  yastık altında tutanlar Allah korusun yarın geç olabilir. Ne altın kalır ne yastık.

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