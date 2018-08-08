ABD’NİN YAPTIRIM MACERASI

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD konumu ne olursa olsun kendisine karşı çıkan her hangi bir ülke olduğu takdirde hemen onun hakkında bir yaptırım kararı alarak baskı uygulama macerasını devreye sokuyor. Bence bunun adına kısaca devlet eşkiyalığı dense daha doğru olur inancındayım.

ABD’nin bugüne kadar yaptırım uyguladığı ülkeleri sayacak olursak, bunlar: Kuzey Kore, Rusya, İran, Suriye, Sudan, Küba ve Türkiye’dir. Pekiyi bu ülkelerin ABD’ye karşı hataları neymiş bir de ona kısaca bir göz atalım:

-İran: Bu ülkenin nükleer silah programını gerekçe göstererek ekonomik yaptırım uygulanıyor.

-Kuzey Kore: İnsan hakları ve nükleer silah programı gerekçe gösterilerek ambargo niteliğinde yaptırım uygulanıyor.

-Suriye: İç savaş nedeniyle İnsan Hakları ve yöneticilerin tutumu nedeniyle yaptırım uygulanıyor.

-Sudan: Bazı terör örgütlerini finansa etmesi nedeniyle yaptırım uygulanıyor.

-Küba: Bu ülkeye insan hakları nedeniyle uzun süredir yaptırım uygulanmakta.

-Rusya: Kırımı ilhakı ve Ukrayna’ya müdahalesi nedeniyle çok sayıda isim ve şirketi kara listeye alınmış bulunuyor.

Türkiye: FETÖ ve PKK terör örgütlerine yardımından dolayı tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson’nun serbest bırakılmaması nedeniyle İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanımız hakkında yaptırım uygulama kararı almış bulunuyor.

ABD’nin her önüne gelene karşı yaptırım kararı alması hem abes, hem de açıkça bir maceradır. Yaptırım kararı alınan ülkeler arasında Türkiye’nin de isminin bulunması haklı olduğumuz gerekçesiyle birçok ülke tarafından hayretle karşılanmıştır. ABD’nin bunu yapmakla 70 yıllık dost ve müttefiki olduğu Türkiye’yi terör örgütlerine desteğinden dolayı yargılanan papaz Brunson karşında tercih etme hatasına düşmüştür. Tabi ki Türkiye ABD’nin bu akıl ve mantık dışı tutumunu karşılıksız bırakmayarak aynı şartlarla misliyle karşılık vermiştir. Türkiye boyun büken, sineye çeken bir ülke olmadığını bütün dünyaya ispat etmiştir.

ABD nedametten olsa gerek Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırım kararını yumuşatmak için diplomatik kanallardan halletme yoluna girmiştir. Nitekim şu sıralar ABD’ye giden bir grup Türk heyeti yüzyüze görüşmelerde bulunmaktadır. Her şeye rağmen ABD’nin baskı politikası bir müddet daha devam edeceğini de göstermektedir.

Türkiye’ye F-35’in teslimine yasak getiren madde ABD’nin Ulusal Savunma Bütçesi hazırlanırken Dışişleri Bakanlığı Komisyonun da kanun teklifine eklenmiş bulunuyor. Henüz kongre genel kuruluna gelmedi. Buradan da geçtiği takdirde onay için Trump’un önüne gelecek. Türkiye’yi ilgilendiren bu husus toplu yasa teklifinin arasına eklendiği için Trump’un reddetme şansı pek bulunmuyor.

Bütün bu olanların dışında birde Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler içinde bir yaptırım kararı çalışması devam ediyor. Bu hazırlık çalışmasının hedefinde de Rusya ile Türkiye arasında mevcut olan “Türk Akımı” doğalgaz projesini etkileyecek bir yaptırım getirilebileceği dedikoduları yapılmakta.

ABD’nin 1950 yılından beri dost ve müttefik olduğu Türkiye gibi bir ülkeye mağdur edici olmasa da yaptırım kararı alması tamamen hissi ve maceracı bir davranıştır. Geçmişe şöyle dönüp baktığımızda ABD NATO tarihinde ilk defa üye bir ülkeye yaptırım kararı alması tamamen bir akıl tutulmasıdır. Bütün bu yaşananları dikkate aldığımızda öyle zannediyorum kısa bir süre sonra yer yüzünde ABD’nin samimi bir dostu kalmayacaktır…