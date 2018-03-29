Abdülkerim Erdoğan kültür sohbetleri için Mamak'a geldi

Mart Ayı’nın son konuğu ise Ankara’nın tarihini ve kültürünü Mamaklılarla paylaşan Abdülkerim Erdoğan oldu. Erdoğan, ilçe isimlerinin anlamlarından Ankara’da yaşayan uygarlıklara, mimari yapıdan doğal güzelliklere kadar Başkent hakkında bilinmeyenleri Mamaklılarla paylaştı.
Hem edebi hem de coğrafi bilgiler paylaşılıyor
Kültür sohbetlerinin Mamaklılar için önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“Gerek ülke coğrafyamız da gerekse gönül coğrafyamızda olan her şey bu sohbetlerde paylaşılıyor. Yaşadığımız coğrafyayı gerek edebi gerekse coğrafi olarak öğrenmemize katkı sağlıyor” dedi.
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