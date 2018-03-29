Abdülkerim Erdoğan kültür sohbetleri için Mamak'a geldi

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetleri devam ediyor.

Mart Ayı’nın son konuğu ise Ankara’nın tarihini ve kültürünü Mamaklılarla paylaşan Abdülkerim Erdoğan oldu. Erdoğan, ilçe isimlerinin anlamlarından Ankara’da yaşayan uygarlıklara, mimari yapıdan doğal güzelliklere kadar Başkent hakkında bilinmeyenleri Mamaklılarla paylaştı.

Hem edebi hem de coğrafi bilgiler paylaşılıyor