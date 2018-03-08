AÇLIK SINIRI ŞUBATTA 2000 LİRAYA YAKLAŞTI

Mehmet Balık

-BU YIL ŞUBAT AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRIYÜZDE 3,9 ORANINDA ARTARAK 1.981 LİRAYA, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 1,2 ORANINDA ARTARAK 7 BİN362 LİRAYA ULAŞTI.

-GIDA FİYATLARININ HIZLI BİR YÜKSELİŞ GÖSTERDİĞİ BU YILIN İLK İKİ AYLIK DÖNEMİNDE AÇLIK SINIRINDA YÜZDE 5,4 ORANINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ.

-AÇLIK SINIRI ŞUBAT SONU İTİBARİYLE SON BİR YILDA YÜZDE 20 ARTARKENYOKSULLUK SINIRINDA İSE YÜZDE 12,7 ORANINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ.

Gıda fiyatları nın hızlı artış trendini sürdürdüğü bu yıl şubat ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak bin 981 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 1,2 oranında artışla 7 bin 362 liraya ulaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamalarıesas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl şubatayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre74 lira daha artarak bin 981 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 15 liralık artışla 5 bin 381 lira seviyesine yükseldi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekildeve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise89 liralık artışla7 bin 362 lira oldu.

Şubat ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 3,9, gıda dışı harcamalar yüzde 0,3 ve yoksulluk sınırı da yüzde 1,2oranında artış kaydetti. 2018 yılının ilk iki ayında açlık sınırı yüzde 5,4, gıda dışı harcamalar yüzde 1,1 ve yoksulluk sınırı da yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. Şubat sonu itibariyle son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı yüzde 20, gıda dışı harcamalar yüzde 10,2,yoksulluk sınırı da 12,7oranında artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırınınşubatta bin907 liradan bin 981 liraya yükselmesinde büyük ölçüde, taze meyve, sebze, ekmek, süt-yoğurt, pirinç-bulgur, un ve şeker gibi besin gruplarında yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2017 2018 Değişim(%) Şubat Aralık Ocak Şubat Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Et 475,6 560,3 569,3 577,4 1,4 3,1 21,4 Yumurta 27,2 34,2 32,1 24,5 -23,7 -28,4 -9,9 Kuru Bakliyat 57,6 58,8 57,4 53,0 -7,7 -9,9 -8,0 Süt-Yoğurt 187,8 315,5 322,8 335,5 3,9 6,3 78,6 Peynir 66,5 84,1 84,5 83,3 -1,4 -1,0 25,3 Patates 44,2 52,8 52,8 52,8 0,0 0,0 19,5 Kuru Soğan 13,3 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 -42,1 Taze Meyve 161,5 141,5 149,4 171,1 14,5 20,9 5,9 Taze Sebze 187,3 142,4 144,1 167,5 16,2 17,6 -10,6 Ekmek 175,0 197,8 205,8 218,0 5,9 10,2 24,6 Pirinç-Bulgur 35,2 51,3 51,6 57,2 10,9 11,5 62,5 Un 27,2 24,7 25,5 28,8 12,9 16,6 5,9 Makarna-Şehriye 22,1 23,5 26,6 25,1 -5,6 6,8 13,6 Yağ 37,8 40,6 40,6 39,1 -3,7 -3,7 3,4 Şeker 29,0 30,3 30,7 32,6 6,2 7,6 12,4 Reçel- Bal v.b 68,6 69,7 67,2 68,0 1,2 -2,4 -0,9 Zeytin 35,3 43,6 39,5 39,5 0,0 -9,4 11,9 AÇLIK SINIRI 1651,3 1878,8 1907,4 1981,0 3,9 5,4 20,0

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre şubatta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, yüzde 1,4oranında artarak 577,4 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 23,7oranında azalarak24,5 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 7,7 azalarak 53 liraya geriledi.Süt-yoğurt harcamaları yüzde 3,9 oranındaartarak335,5 lirayı buldu.Şubatta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 83,3 liraya inerken, patates harcamaları 52,8 lirada, kuru soğan harcamaları ise 7,7 lirada kaldı.Şubatta, taze meyve harcamaları yüzde 14,5oranda artarak171 lira olurken, taze sebze harcamaları ise yüzde 16,2 oranında artarak167,5 liraya yükseldi. Ekmek harcamaları yüzde 5,9 artarak 218 liraya, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 10 oranında artarak 57,2 liraya, un harcamaları yüzde 12,9 artarak 28,8 lira oldu. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 5,6 azalarak25,1lirayageriledi. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcama 39,1 liraya inerken, şeker harcamaları yüzde 6,2 artarak 32,6 liraya çıktı. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar yüzde 1,2 artarak 68 liraya yükselirken zeytin harcamaları 39,5 lirada kaldı.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre şubatta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 569lira, yetişkin bir kadın için 455 lira, çocuk için 342 lira ve genç için de 615lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar iseşubatta bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı ve 5 bin381liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2017 2018 Değişim(%) Şubat Aralık Ocak Şubat Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.651,3 1.878,8 1907,4 1.981,0 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 474,5 539,9 548,1 569,3 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 379,6 431,9 438,5 455,4 Çocuk 284,7 323,9 328,9 341,6 Genç 512,5 583,1 592,0 614,8 Gıda dışı harcamalar 4.881,8 5.321,9 5365,9 5.380,9 Alkollü içecekler ve tütün 367,0 368,8 370,2 370,3 Giyim ve ayakkabı 402,4 499,0 468,9 449,7 Barınma 934,3 994,0 1017,2 1.022,5 Ev eşyası 476,5 531,5 544,5 551,2 Sağlık 171,7 179,7 184,1 188,8 Ulaştırma 1.057,3 1.177,7 1193,0 1.196,7 Haberleşme 253,5 255,2 252,6 253,2 Eğlence ve kültür 228,4 239,6 242,6 247,2 Eğitim 164,4 181,5 181,9 182,3 Lokanta ve oteller 501,0 548,0 553,5 558,8 Çeşitli mal ve hizmetler 325,3 347,1 357,4 360,3 YOKSULLUK SINIRI 6.533,1 7.200,7 7273,3 7.361,9

Şubat ayında, giyim ve ayakkabı harcamaları 449 liraya geriledi. Barınma harcamaları bin 23 lira, ev eşyası harcamaları 551lira, sağlık harcamaları 189lira, ulaştırma harcamaları bin 967 lira, haberleşme harcamaları 253 lira, eğlence ve kültür harcamaları 247 lira, eğitim harcamaları 182 lira, lokanta ve otel harcamaları 558 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 360 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 370 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar, bu yılın ilk iki aylık döneminde yüzde 1,1, son bir yıllık dönemde ise yüzde 10,2 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Şubat 2017) 4 bin 882 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubat ayında yüzde 1,2 oranında artarak7 bin 273 liradan 7 bin 362liraya yükseldi. Şubatta yoksulluk sınırının yüzde 27’sigıda, yüzde 73’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.