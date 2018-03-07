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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFTAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NI EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ZİYARET EDEN ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL’E, İTFAİYE’NİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

İtfaiyeyi ziyaretlerinde çocukları ve eşiyle birlikte itfaiyeci kıyafetleri giyen Bakan Gül, kısa bir süreliğine de itfaiye aracı kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye İstasyonu’nu eşi ve çocuklarıyla ziyaretinde Bakan Gül’e,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ile İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi eşlik etti.

İtfaiyecilik mesleğinin önemi ve zorlukları hakkında bilgi alan, Bakan Gül ve ailesi için istasyondaki itfaiyeciler yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirirken, arama kurtarma köpekleri  K-9’lar da kısa bir gösteri yaptı.

Bakan Gül’ün çocuklarının büyük bir ilgi ve merakla izledikleri yangın tatbikatı ve gösterinin ardından, istasyon içinde de itfaiye araçlarıyla gezi düzenlendi.

İtfaiye araçlarıyla gerçekleştirilen turun ardından Merkez İtfaiye İstasyonu’nun lokalinde itfaiyecilerle bir araya gelen Bakan Gül, itfaiyecilerle uzun uzun sohbet ederek, itfaiyecilik mesleği hakkında detaylı olarak bilgi aldı. İtfaiyecilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Bakan Gül, itfaiyecilerle de bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

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