Adana Seyhan' da Koca Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı

Adana Seyhan ilçesinde boşanma aşamasında olan koca eşinin babaevine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu eşinin babaevinde dehşet saçtı.

Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını ve baldızını tabancayla vurarak öldürürken, kayınvalidesi ile eşinin erkek kardeşini de yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. boşanma aşamasında olduğu eşi Ayla Ö.'ün kaldığı annesinin evine gitti. Daha sonra ev içeresinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö., tabancasını çıkartarak Ayla Ö.'ye doğrulttu. Bu sırada Ayla Ö.'nün kardeşi Reyhan İ., kendini namlunun önüne attı. O sırada Mehmet Ö. tabancayı ateşledi. Sonra Mehmet Ö., ev içerisinde bulunan eşi Ayla Ö., kayın validesi Hacer İ. ile karısının erkek kardeşi Bahri İ.'yi de tabanca ile vurdu.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Ö. aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ayla Ö. ile kız kardeşi Reyhan İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Erkek kardeşleri Bahri İ.'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla alakalı çok yönlü soruşturma başlatırken, Mehmet Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ediyor.