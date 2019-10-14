Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları Foto Galeri
Spor 14.10.2019, 20:35
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Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları
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Adanaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Adanaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.
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Ümit Milli Takım kampından dönen İrfan Can Eğribayat takımla birlikte çalışmalarına başladı.
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Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
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