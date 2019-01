Bülent Ertekin

Adı Engin.

Soy ismi Akyol.

Bir öğretmen.

Bazıları gibi değil.

Dertlilerin dertleri ile derlenen bir gönül adamı. Öyle böyle değil haaa.

Mangal gibi yüreği olan,

merhamet ve şefkat timsali KOCA YÜREKLİ ADAM.



Öğretmenlik yaptığı yer;

Diyarbakır ili Bismil ilçesi.

Yardım yapılacak yer ve kişiler ise sadece Diyarbakır ili Bismil ilçesi değil, Türkiye ve Ülkenin her yeri.

Nerede bir fakir aile varsa...

Nerede soğuk kış günlerinde ayağında yırtık bir papucu olan varsa

Nerede üzerinde lime lime olmuş (çoğu varlık içerisinde olup yamanın ve yırtık elbise ve ayakkabının ne olduğunu dahi bilmeyen) minik yüreklerin Engin abisi, Engin hocası, Engin Babalarıdır, Engin Hoca.



Büyük şehirlerde metrolarda rezi(l)danslarda yaşayanlar bilmez onu...

Bilenler ise çok iyi hemde çok iyi bilir.

Şırnak 'ta...

Konya'da...

Mardin'de...

Şanlıurfa'daki öğretmen(ler) bilir.



Gittikleri yerlerde asık suratlar, kocaman kocaman apartmanları olan, bir eli yağda bir eli balda, hesabındaki paranın miktarını dahi bilmeyen lakin biraz yardımdan, biraz "pamuk eller cebe" denildiği zaman "Ah be hocam ahhhh sende varsa bize de bi yardım etsen" diyen gözüde, gönlüde, cebide, cüzdanıda maneviyata kapalı olan adeta müflis tüccarlardan aldığı moral bozucu bu ifadeler ile gerisin geriye gittiğinde "yaparsa bu işi Engin Hocam yapar" denilerek

GİDİLEN TEK ADRESTİR ENGİN HOCA



O sadece ayakları ve yürekleri ısıtan; mutlu ve huzurlu eden bir GÖNÜL ADAMI DEĞİL.

Aynı zamanda zihinsel melekelerin yozlaştığı okuyan adam, adamın(bir çocuk dahi olsa) mumla arandığı bu ortamda "BANA NE BİLADER" demeyen aksine "Abi Şırnak ilköğretim okulunda kütüphane yapılması lazım

kitap lazım...

defter lazım...

kalem lazım...

Şu lazım...

Bu lazım... diyenlerin

TEK ADRESİDİR,ENGİN HOCA!!!



Sadece kitap...

Sadece kırtasiye...

Sadece elbise...

Sadece ayakkabı değil-dir onun derdi.

Vatanı için ne yapılması gerekiyor ise dertlenen, DERTLİ BİR ÖĞRETMENDİR.

Bulunduğu yerde binlerce fidan dikmiş gencecik fidanlara "elinizde bir fidan olsa ve kıyamet kopuyor dahi olsa sizler o fidanı dikin" ilahi emrine binaen mini mini yavrular ile yüzlerce, binlerce fidan dikmiştir.



O bir öğretmenden öte

GÖNÜL ADAMIDIR.

EĞİTİMÉ ATANAN DEĞİL, EĞİTİME ADANAN BİR GÖNÜL...

O bir öğretmenden öte KIZILAYDIR...

O bir öğretmenden öte TEMADIR...

O bir öğretmenden öte BABADIR...

O bir öğretmenden öte YEŞİLAY'DIR...

O bir öğretmenden öte ......



Yolunda hizmetinde daim olsun.

Gittiğin yerde maddeten zengin, manen SEFİL olan kalbi, gönlü, gözü bütün azaları merhamet ve şefkate kapalı olanların seni yıldıramayacağını biliyorum.

Yolunda hizmetinde daim olsun

KOCA YÜREKLİ ADAM.

YOLA DA DEVAM!!!

HİZMETE DE DEVAM!!!





Not: Saygıdeğer hocamızın bu tür hizmetlerine katkıda bulunmak isteyenler için telefon numarası

Engin AKYOL 05300440507



Selâm ve dua ile.