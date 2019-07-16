Adriana Lima’nın yeni Sevgilisi Emir Uyar Kimdir?

Metin Hara, Adriana Lima ve Emir Uyar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Adriana Lima ile olan ilişkisiyle Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer edinen Metin Hara, Adriana Lima’nın yeni sevgilisi hakkında ilk defa geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Uzun süre Adriana Lima ile sevgili olan Metin Hara geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı videolu bir açıklamada, Adriana Lima ve Emir Uyar hakkında çok soru aldığını ve bu konu hakkında açıklama yapmak istediğini belirterek, eski sevgilisi Adriana Lima hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.