Mamak Belediyesi Anadolu Folklor Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AFEM), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Yarışması’nda il birincisi oldu.

Çankaya Yaşar Sevim Hentbol Solu’nda gerçekleşen yarışmaya, 52 kişilik ekiple 3 farklı kategoride katılan Mamak Belediyesi Anadolu Folklor Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü , 14 takım arasından geleneksel düzenlemesiz dalda Seğmenler Yöresi ile birinci, Bitlis Yöresi ile 8’ inci olurken, geleneksel düzenlemesiz dalda Fethiye Yöresi ile 4’üncü oldu. Elde edilen birincilik ile Mamak Belediyesi AFEM Gençlik Spor Kulübü bölge yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Kültürümüz nesilden nesile aktarılıyor

Gençlerin özverili şekilde kültürüne, kimliğine, bu kapsamda halk oyunlarına sahip çıkmasını ve öğrenmesini çok önemsediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu tür yarışmalar çocuklarımızın kültürümüzü nesilden nesile aktarması ve kültürümüzü yaşamaları için önemli organizasyonlardır. Böylesi önemli bir faaliyette başarı elde ederek Mamak’ımızı bölge yarışmalarında temsil edecek olan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.