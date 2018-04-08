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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle'de

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle'de
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) arama ve kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu’nda “Akarsuda ve Selde Arama Kurtarma Eğitimi” alıyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin ev sahipliğinde havuzda haftada bir gün, 7 saat eğitim alan 12 kişilik ekip, kurtarma çalışmaları yapıyor.

Canla başla çalışıyorlar

Eğitimler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) öğretmenleri Zafer Aksu, Hasan Berber ve Eğitim Yardımcısı Alper Demir,teknisyenlere suya alıştırma çalışması, kurtarma ekipmanlarını suda kullanma ve yaralıyı suda kurtarma teknikleri eğitimi veriyorlar.

Öğretmenlerini dikkatle dinleyen ve onların direktifleri doğrultusunda havuza atlayan teknisyenler, başarılı bir kurtarma çalışması için canla başla çalışıyorlar.

“Gözünüz her zaman hedefte olacak”

Derslerde teknisyenlere “Gözünüz hedefte olacak” diyen Eğitim Yardımcısı Alper Demir, “Akarsuda kurtarmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsak gözünüz her zaman hedefte olacak. Ayrıca suda kurtarma ekipmanlarının nasıl ve ne şekilde kullanılacağını iyi bilmelisiniz, aksi takdirde kurtarma çalışması başarısız olur” dedi.

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