Afet Yönetimi üzerine Pakistan-Türkiye işbirliği yoğunlaştırılacak

Pakistan ve Türkiye afet yönetimi alanındaki karşılıklı işbirliğini daha da yoğunlaştırmak için birlikte çalışacaktır. Bu konu üzerinde Pakistan'ın Ulusal Afet Yönetimi Yetkili Makamı'nın (NDMA) Başkanı Korgeneral Omar Mahmood Hayat ve Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Yetkili Makamı Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu arasında bugün Ankara'da yapılan toplantı sırasında mutabakata varıldı. Bu toplantıya Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'de katıldı.

Her iki taraf bir dizi inisiyatif üzerinde çalışmak için anlaştı, buna afet yönetimindeki deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılması, uzmanların eğitilmesi, ortak tatbikatlar ve iki taraflı olarak ve daha geniş bir bölgesel bağlamda işbirliğini yoğunlaştırmak için ortak konferanslara ve yüksek düzeyde ziyaretlere ev sahipliği yapılması da dahildir.

Dr. Mehmet Güllüoğlu AFAD'ın yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli acil durumları karşılamak için belirlediği amaçları, projeleri ve planları hakkında kapsamlı bir brifing verdi. Kendisinin daha önceki Pakistan ziyaretlerine atıfta bulunarak, kendisini Pakistan'dayken evindeymiş gibi hissettiğini söyledi ve NDMA ile kurumsal bağları geliştirmek için istekli olduğunu gösterdi.

NDMA başkanı Pakistan'daki 2005 depremi ve devasa 2010 selleri sırasında Türkiye'nin kurtarma ve rehabilitasyon operasyonlarına yaptığı yardım için derin minnettarlığını iletti. Kendisi büyük ölçekte birbirini tekrarlayan doğal afetlere olan aşırı maruziyeti düşünüldüğünde, Pakistan Hükümetinin doğal felaketlere karşı kendiliğinden gelen tepki mekanizmalarını güçlendirmiş olduğunun ve kendi zengin deneyimlerini sermaye ederek ve en iyi küresel uygulamaları adapte ederek Afet Risk Yönetiminde giderek daha proaktif bir yaklaşıma doğru gittiğinin altını çizdi.

Korgeneral Hayat Ankara'daki AFAD Eğitim Merkezini ziyaret etti ve her türde afetlere karşı tepki vermek için eğitimlerin ve hazırlıkların yüksek kalitede olmasını övdü. Kendisi aynı zamanda Deprem Simülasyon Merkezini de ziyaret etti.

Pakistan-Turkey collaboration on disaster management to be intensified

Pakistan and Turkey would work together to further intensify mutual collaboration in the field of disaster management. This was agreed during the meeting between Lt. General Omar Mahmood Hayat, Chairman of Pakistan’s National Disaster Management Authority (NDMA), and Dr. Mehmet Güllüoğlu, President of Turkey’s Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), in Ankara today. Ambassador of Pakistan to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi also attended the meeting.

Both sides agreed to work on a number of initiatives, including sharing of experiences and knowledge in disaster management, training of experts, joint exercises, hosting of joint conference, and high-level exchanges to intensify cooperation, bilaterally and in the wider regional context.

Dr. Mehmet Güllüoğlu gave a comprehensive briefing about AFAD, its objectives, initiatives, projects, and plans for meeting various kinds of emergencies at home and abroad. Referring to his early visits to Pakistan, he said I felt at home while in Pakistan and showed his keen desire to develop institutional linkages with NDMA.

Chairman NDMA conveyed deep appreciation for Turkey’s assistance for relief and rehabilitation operations during the 2005 earthquake and the devastating 2010 floods in Pakistan. He underlined that given its extreme vulnerability to large-scale recurring natural disasters, the Government of Pakistan had strengthened its indigenous response mechanisms to natural disasters and was progressively moving towards a proactive approach of Disaster Risk Management, capitalizing on its own rich experiences as well as adopting best global practices.

Lt. Gen. Hayat visited the AFAD Training Centre in Ankara and appreciated the high quality training being provided to the participants.