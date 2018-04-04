Afrin’le; metal yorgunluğu bitmiş

Ergün Aydoğan

Bir dönem TSK ’yı iğdiş edenler… TSK ’ya güveni olmayan, iyi ki; bu orduyla savaşa girmemişiz diyenler… Türk ordusuna, Mustafa Kemal’in askerlerine methiyeler düzüyor!

Türk ordusu ne; FETÖ anlayışına ne de, herhangi bir siyasi anlayışa hapsedilemez. Türk ordusu; 80 milyonun kalbindedir. Her zaman en güvenilen kurum TSK’dır.

TSK Afrin ’de destan yazdı, emperyal güçlerin maşaları PKK uzantısı PYD/YPG güçlerini Afrin’den temizledi. PYD/YPG’nin Türk askerine direneceği ve kayıplar yaşatacağı endişesi boşa çıktı, Afrin’in kontrolü TSK ve ÖSO’ya geçti.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesinde Uğur Dündar’ın deneyimli diplomat Şükrü Elekdağ ile yaptığı röportajda Şükrü Elekdağ ‘’ ABD desteği olmadan YPG bir şey yapamaz. Teröristler hendekler, tüneller ve beton korunaklarla savaşa hazırlanmıştı. Savaşın uzayacağı ve Türkiye’ye dur denileceği hesaplanıyordu. Fakat güvendikleri dağlara kar yağdı!... ABD, AB veya Birleşmiş Milletler müdahale için harekete geçmedi…’’

Yine röportajda ABD dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyaretinde bir pazarlık yapıldığı sorusu ve cevapları var. Elbette ülke çıkarları gereği pazarlıklar yapılabilir…

Şimdi kafaları karıştıran TSK’nın başarılı Afrin operasyonunun arkasından ‘Afrin öncesi metal yorgunluğu vardı, Afrin operasyonu ile birlikte, metal yorgunluğu kalmadı’ demek… Bunu da parti kongrelerinde söylemek…

Afrin’in kontrol altına alındığı günü 18 Mart Çanakkale zaferi gününe getirmek… Afrin harekatını 57’nci günde yani Çanakkale zaferinin kahraman birliği 57’nci alayı anımsatmak…

Siyasi iktidar Afrin üzerinden siyasi rant çıkarma arayışında. Öyle ki AKP kongrelerinde; Reis bizi Afrin’e götür den, Afrin ‘yetmedi’ pankartlarının asılması ve bu düzeysiz pankartlara ses çıkarılmaması. Bu pankartlar son derece düzeysiz ve inciticidir. Bu harekatta onlarca evladımız şehit düşmüş, ocaklara ateş düşmüş, yürekler yangın yeri iken sen kalk; Afrin ‘yetmedi’ diye pankart as. TSK ve vatan evlatları üzerinden siyaset devşirmek kabul edilebilir değildir. Canını feda eden evlatlarımıza saygısızlık, ailelere karşı acımasızlıktır. Yetmedi; bir kısım ‘saray’ sanatçılarını oralara götürüp şarkılı, türkülü, klarnetli ‘cümbüş’ yapmak, dün Diyarbakır meydanlarında ‘Megri, Megri’ söyleyenlere ‘yaylalar’ türküsünü Afrin’e uyarlayarak söyletmek… Şehit ailelerini üzmüş, yürekleri dağlamıştır.

Muhalefete de Afrin üzerinden yükleniliyor; Afrin’e destek verdin vermedin.

Aynı iktidar Suriye politikasında stratejik hatalar olmasaydı bugünlere gelinir miydi sorularından rahatsız oluyor. İktidarın geçmişte Suriye ile kurduğu sıcak ilişkilerin bir anda bozulması ve Suriye yönetimini değiştirme politikasının getirdiği sonuçların sorgulanmasını istemiyor.

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden gelen en doğal hakkı sınırötesinden kendisine yönelik terör saldırılarına karış koymak, önlem almak. Daha önce de Irak sınırından gelen terör saldırılarına karşı sınırötesi harekatlar yapılıyordu. AKP döneminde çok yapılmadı yapılsa da ABD baskısı ile yarıda kesilip, yarım bırakılan harekatlar olmuştur.

Afrin harekatı ile AKP’de ki metal yorgunluğu bitmiş. Yani seçmen desteği tamam, oylar konsolide edildi; seçime gidilebilir mi?