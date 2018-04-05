Ağaç Kardeşliği Projesi 3 yılda 14 bin çocuğa ulaştı

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

TEMA Vakfı 'nın 2015 yılında Adım Adım koşucularının destekleriyle uygulamaya başladığı Ağaç Kardeşliği Projesi, bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin çocuğun hayatına dokundu.

TEMA Vakfı , ağaçlandırma ve çocuklara yönelik doğa eğitimi projesi Ağaç Kardeşliği kapsamında çalışmalara devam ediyor. Türkiye’nin yedi bölgesinde uygulanarak üç yılda yaklaşık 14 bin çocuğa ulaşan proje, 2018 yılında 57 il, 189 okul, 246 sınıfta yaklaşık 6 bin çocuk ile devam ediyor.

Ağaç Kardeşliği çocukların gelişimine katkı sağlıyor

4 Mart’ta Antalya’da gerçekleştirilen Runatolia Maratonu’nda, Adım Adım koşucuları TEMA Vakfı’nın Ağaç Kardeşliği Projesi için iyilik peşinde koştu. Ağaç Kardeşliği Projesi’nin sunduğu doğa eğitimi ile çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerine destek sağladığını aktaran TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, günümüzün en göze çarpan sorunlarından birinin çocukların doğadan uzaklaşması ve ona yabancılaşması olduğunu vurguladı.

Deniz Ataç, “Türkiye’de 8-14 yaş arası çocukların %56’sı evdeki vakitlerini teknolojik aletlerle oyun oynayarak geçiriyor. Bu durum da çocukların doğadan kopuk büyümelerine neden olurken; obezite, algı ve duyu dünyalarında gerileme, keşfetme yeteneği, yaratıcılık ve düşünme konularında kısıtlanma gibi sorunlara yol açıyor. Buna karşın Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında uyguladığımız doğa eğitimi ile çocukların doğaya çıkmasını, uygulamalar yaparak öğrenmesini ve doğayla duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi. Ayrıca çocukların proje ile kendi tohumlarını ekerek fidanlarının büyümesini gözlemlediğini ifade eden Deniz Ataç, “Ağaç Kardeşliği’nin hem çocukların kendi gelişimleri hem de doğal varlıkların korunması açısından önemli sonuçları bulunuyor. Bu bakımdan Ağaç Kardeşliği Projesi gelecek nesiller için umut oluyor. Ağaç Kardeşliği’ne destek veren tüm koşuculara, bağışçılara ve emek veren herkese teşekkür ediyor, herkesi Ağaç Kardeşi olmaya davet ediyorum” dedi.

Ağaç Kardeşliği büyüyerek ilerliyor

Ağaç Kardeşliği Projesi ’nin her geçen gün daha da büyüdüğüne değinen Deniz Ataç, proje ile 57 ilden yaklaşık 6 bin çocuğun “Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği” konulu doğa eğitim programına katılacağını açıkladı. Projeye dahil olan çocuklar için Çanakkale’de yaklaşık 6 bin fidanlık 'Adım Adım – Çocuklar Hatıra Ormanı' oluşturulacağını belirten Ataç, “Hem çocukların yetiştirdikleri hem de hatıra ormanı kapsamındaki fidanlarla birlikte 12 bine yakın fidan toprakla buluşacak. Ağaç Kardeşliği üç yıldır daha çok çocuğa ulaşarak uygulanmaya devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Ağaç Kardeşliği hakkında

“ Ağaç Kardeşliği Projesi ” kapsamında uygulanan doğa eğitim programıyla; çocukların doğada yaparak, yaşayarak öğrenmesi ve doğayla giderek azalan ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda oluşturulan “Çocuklar Hatıra Ormanları”yla da erozyonla mücadeleye katkı sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında planlanan tüm faaliyetler için, Adım Adım Oluşumu bünyesinde “Yardımseverlik Koşusu” yapan koşucular aracılığıyla bağış toplanıyor. Adım Adım koşucularının bağış çağrılarıyla toplanan her 100 TL’lik bağış; bir çocuğun yıl boyunca doğa eğitim programına katılmasını ve eğitim sonunda bulunduğu yöreye uygun doğal türlerdeki tohumlarla kendi fidanını yetiştirmesini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen hatıra ormanı arazilerinde çocuklar adına “Çocuklar Hatıra Ormanları”nın oluşturulmasını sağlıyor.

Adım Adım Oluşumu hakkında

Adım Adım, Mart 2008’de, yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. 25 bini aşkın gönüllü koşucusu ve yaklaşık 325 bin bağışçısı aracılığıyla bünyesinde yer alan sivil toplum kuruşlarına maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlıyor.