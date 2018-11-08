‘’AĞIRLAMA SANATINDA SON NOKTA; SUR BALIK’’

Kutlu Tamay

Tecrübeli işletmeci Nurettin Beyin daveti üzerine Sur Balık’a gittim. Yaşadığım bu müthiş ziyafet tecrübesini sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim mekân gerçekten bir harika. Son derece iyi dekore edilmiş ve her şey eksiksiz düşünülmüş. Özellikle yukarıda bulunan VİP odalarına bayıldım. Kendinizi özel hissedeceğiniz, tamamen size ait bir bölüm. Özel günlerinizde sadece dostlarınızla birlikte keyifli bir akşam geçirebileceğiniz, gerçekten nefis bir ortam hazırlanmış.

Yemeklere gelince; Ahtapot Carpaccio efsane, yanında köpoğlu, levrek marine ve tabule ile dört dörtlük bir ordövr tabağı ile başladık ziyafete. Sonrasında Patatesli Karides Topu, ardından Enginar Kalbi. Hepsinin tadı damağımızda kaldı, çok çok beğendik. Ana yemek olarak da levrek ve lagos ızgara gelince o müthiş lezzetler tamamlanmış oldu. Tatlı olarak; Ayva Tatlısı, Sur Damlası, Fırında Tahin Helvası ikramlarıyla damak tadı keyfimiz tavan yapmış oldu.

Baştan aşağı kalite, lezzet, özen ve emek kokan bu özel mekânı tüm dostlarıma tavsiye ediyor, ağız tadı ile dolu, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum…