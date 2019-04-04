Ağrı Belediye Başkanı Sayan Güzel Başladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, semtlerde temizlik yapan görevlinin elindeki fırçayı alarak caddeleri süpürdü.

Ağrı'da 31 Mart Yerel tercihlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, mahalleri dolaşarak seçimlerden dolayı teşekkür etti. Ağrı sokaklarında sohbet eden Başkan Sayan, Fatih semtinin caddelerini temizleyen belediye işçilerinin yanına gitti.

İşçinin elindeki fırçayı eline alan Başkan Sayan, caddeyi temizlemeye başladı. Durum karşısında şaşıran işçiler Başkan Sayan'ın elindeki fırçayı almaya çalıştı. Başkan Sayan, elindeki fırçayı almaya çalışan işçilerin teklifini geri çevirerek temizlemeye devam etti.

Mahalle ziyaretlerinde hayvanlarına saman vermek için torbaları dolduran vatandaşı gören Başkan Sayan, vatadaşın yanına giderek yardım etti. Bir müddet yurttaşla sohbet eden Başkan Sayan, semtteki çocukların yanına giderek yakından ilgilendi.

Başkan Sayan, seçim sebebiyle teşekkür turlarına devam etti. Sosyal medya hesabında mahalle ziyaretlerini paylaşan Sayan," Ağrı caddelerinde bu sefer teşekkür etmek için geziyoruz. Vatandaşımızın ilettiği tüm sorunlara çözüm olacağız" dedi.

(Recep Çirik /İHA)