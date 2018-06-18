  • BIST 93.163
  • Altın 195,989
  • Dolar 4,7591
  • Euro 5,4997
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi

»
Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası lojistik üssü olan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü’nü ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı. Arslan ve Ertürk ziyaret kapsamında kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Kamyoncu 

esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Arslan ve Ertürk, bu sorunların aşılması ve çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Arslan, kamyoncu esnafından gelen öneri ve talepleri dinleyerek notlar aldı. Arslan yakın ilgi gösterdiği kamyoncu esnafının sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Lojistik Üssü yönetimi ve kamyoncular, ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.  Kamyoncu esnafı Arslan’a kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Masa başında karar almıyoruz

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, ülkeyi ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirirken taşıyıcıların yükünü rahat 

taşıyabilmesi ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalıştıklarını belirterek, masa başında karar almadıklarını, sektör temsilcileriyle görüşerek, onların sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nde kamyonculara derli toplu hizmet verilmesinin esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti. 

Her zaman yanınızdayız

Ertürk de, ekmek parası için sürekli yollarda olan ve sevdiklerinden ayrı kalan kamyoncu esnafının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Ertürk, “Sayın Bakanımız ile yaptığımız bu ziyaret, kamyoncu esnafı kardeşlerimizin sorunlarının aşılması ve taleplerinin yerine getirilmesi için çok önemli. Kamyoncu esnafı kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazanlı çocukların keyifli ve eğitici bir yaz geçirmesini sağlayacak yaz spor okulları için kayıtlar başladı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
  • Kahramankazan Belediyesi okullarını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencilere havuz keyfi yaptıracak10 Haziran 2018 Pazar 12:28
  • Lokman Ertürk ve ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi10 Haziran 2018 Pazar 11:44
  • “Son Temmuz” filmine Venezuella’dan iki ödül birden geldi07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
  • Lokman Ertürk, İstanbul’da yaşayan Ankaralılarla iftar yemeğinde bir araya geldi06 Haziran 2018 Çarşamba 10:05
  • Lokman Ertürk, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için kapı kapı dolaşıyor04 Haziran 2018 Pazartesi 13:06
  • Kahramankazan Belediyesi personeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çalışmaları için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi01 Haziran 2018 Cuma 10:24
  • Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Alışveriş Kart” ve gıda yardımı dağıtımı uygulamasına hız verdi31 Mayıs 2018 Perşembe 12:46
  • Lokman Ertürk ve beraberindeki ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek eksiklerinin giderilmesi için gece gündüz çalışıyor24 Mayıs 2018 Perşembe 10:38
  • Kahramankazan Belediyesi; Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlar unutulmuyor22 Mayıs 2018 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim