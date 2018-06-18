Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası lojistik üssü olan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü’nü ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı. Arslan ve Ertürk ziyaret kapsamında kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Kamyoncu

esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Arslan ve Ertürk, bu sorunların aşılması ve çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Arslan, kamyoncu esnafından gelen öneri ve talepleri dinleyerek notlar aldı. Arslan yakın ilgi gösterdiği kamyoncu esnafının sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Lojistik Üssü yönetimi ve kamyoncular, ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Kamyoncu esnafı Arslan’a kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Masa başında karar almıyoruz

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, ülkeyi ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirirken taşıyıcıların yükünü rahat

taşıyabilmesi ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalıştıklarını belirterek, masa başında karar almadıklarını, sektör temsilcileriyle görüşerek, onların sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nde kamyonculara derli toplu hizmet verilmesinin esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Her zaman yanınızdayız

Ertürk de, ekmek parası için sürekli yollarda olan ve sevdiklerinden ayrı kalan kamyoncu esnafının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Ertürk, “Sayın Bakanımız ile yaptığımız bu ziyaret, kamyoncu esnafı kardeşlerimizin sorunlarının aşılması ve taleplerinin yerine getirilmesi için çok önemli. Kamyoncu esnafı kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” dedi.