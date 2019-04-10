Ahmet Kural’ın Avukatından Darp Raporu Araştırılsın

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu arasındaki dava devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Kural’ın avukatları olan Ahmet Kurtoğlu ve Sibel Aydın, dava dosyasıyla ilgili dava sürecini etkileyecek yeni bir talepte bulundular.

Türk televizyonlarında yer alan dizileri ve sinema perdesindeki yapımlarıyla sevilen oyuncu Ahmet Kural ve seslendirdiği şarkılarıyla kalplerde taht kuran Sıla Gençoğlu arasındaki dava süreci devam ediyor. Son günlerde söz konusu davanın karar aşamasında seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandığı bildirildi.

Kısa sürede basın organlarına da yansıyan bu gelişmeye göre ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları olarak davayla ilgilenen Ahmet Kurtoğlu ve Sibel Aydan, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine kovuşturulmasının genişletilmesi talebiyle 7 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sundular.

Ceza Yargılamasının Amacı Hakikatin Araştırılarak Bulunmasıdır

Ahmet Kural’ın avukatları tarafından yetkili mahkemeye sunulan dilekçede ceza yargılamasının amacının hakikatin araştırılarak bulunması olduğu vurgulandı. Bununla birlikte gerekirse parça parça olacak şekilde bütün delillerin toplanması gerektiğinin altı çizildi ve gerekli araştırmalara bu şekilde devam edilmesinin önemi bir kez daha dile getirildi.

Mahkemede görülen ilk duruşmada müşteki Sıla Gençoğlu ile özel şoförü Mahmut Kapçak’ın savcılıkta verdiği beyanlar ile çelişen ifadeler kullanılmasına dikkat çekilen dilekçede, gerekli araştırmanın yapıldıktan sonra nihai karara varılması gerektiği ifade edildi.

İdrar ve Kan Tahlili Neden Yapılmadı?

Sıla Gençoğlu’nun şikayetine delil olarak sunduğu Özel Acıbadem Maslak Hastanesi tarafından verilen sağlık raporunun, Sıla Gençoğlu’nun beyanı ile uyumlu olup olmadığının da araştırılması gerektiğini ifade eden Kural’ın avukatları, müştekinin beyanına göre neden idrar ve kan tahlili ile ultrasongörüntülemesinin yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Müşteki Sıla Gençoğlu’nun darp edildiğine dair beyanına rağmen darp edildiği iddia edilen bölgelerin alınan darp raporunda yer almadığına dikkat çekilen dilekçede; İstanbul Çağlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne teskere yazıldı. Teskere varsa yara ve özelliklerinin tanımlanıp tanımlanmadığı, tanımlanmadı ise sebebinin sorulması ve yaraların fotoğraflarının çekilip çekilmediğini, eğer çekilmedi ise sebebinin sorulması istendi.