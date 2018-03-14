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​AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı’nın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare ve eğitim kampında belediyenin çalışmaları da bir sunum eşliğinde teşkilat mensuplarına anlatıldı

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​AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı’nın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare ve eğitim kampında belediyenin çalışmaları da bir sunum eşliğinde teşkilat mensuplarına anlatıldı
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin gerçekleştirdiği sunum, Altındağlı teşkilat üyeleri tarafından büyük beğeni topladı.

Değişen Altındağ’ın fotoğraflarla gözler önüne serildiği sunumda, Altındağ’daki kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere sosyal projeler ve dev yatırımlar aktarıldı.

Altındağ’da yıllardır büyük bir mücadele verdiklerini, fiziki değişimle birlikte zihinlerde de değişim başlattıklarını vurgulayan Başkan Tiryaki, Altındağ’ın 10 yıl önceki Altındağ olmadığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Altındağ’ın her mahallesinde büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin en yakın takipçileri sizlersiniz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye çapında projeler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların daha sağlıklı bir ortamda büyümeleri için gayret ediyoruz.

Mahalle temsilcilerinin talepleri de dinlendi

Başkan Tiryaki, sunumun ardından Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile birlikte mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Mahallelerden gelen talepleri tek tek not alan Başkan Tiryaki, “ Mahalle temsilcilerimiz bizim mahalledeki gözümüz, kulağımız, sesimiz. Tüm dava arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ederim.” dedi.

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