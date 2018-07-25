AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Altınköy’de yapıldı

AK Parti Ankara il yerel yönetimler toplantısı Altınköy'de yapıldı

Altındağ Belediyesi’nin yaptığı ve tüm Türkiye tarafından örnek proje olarak kabul edilen Altınköy Açık Hava Müzesi, siyasiler tarafından da ilgi görüyor. AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Altınköy’de, Başkan Tiryaki’nin katılımı ile yapıldı.

Yerel yönetimler heyetinden Altınköy’e çıkarma

Toplantıya Başkan Tiryaki’nin yanı sıra, AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Toruntay, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Ankara’daki 25 ilçe teşkilatının yerel yönetimler başkanları, grup başkan vekilleri, kadın kolları ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının yer aldığı kalabalık bir heyet katıldı.

İlçeler arasında koordinasyonun sağlanması ve kaynaşmanın artması amacı taşıyan toplantı bu doğrultudaki görüşlerin dile getirilmesiyle devam etti. Toplantı bitiminde heyet, Altınköy’ü gezdi ve bölgede bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Tiryaki misafirlerine bilgi verdi

Başkan Tiryaki, misafirlerine Altınköy hakkında bilgi verdi. Bölgeyi önce gecekondulardan arındırdıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, Altınköy’ün yaklaşık 650 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulduğunu ancak son yapılan eklemelerle 1000 dönüme ulaşacağını ifade etti. Altınköy’ü 5 yılda bugünkü hale getirdiklerinin altını çizen Başkan Tiryaki, şöyle devam etti: “Buradaki evler 100 yıllık. Ve biz, bu evleri Karadeniz’in orman köylerinden tek tek sökerek, kamyonlarla buraya getirdik. Orada artık bu evlere bakmıyorlardı, fırınlara odun olarak satıyorlardı. 100 yıl öncesinin bir Anadolu köyünde ne ararsanız hepsi Altınköy’de var. Eski köy eşyalarını sergiliyoruz. Onun dışında tarlamız ve hayvanlarımız var. Dalından koparılan sebzeler, sağılan sütler, köy fırınında pişen köy ekmeği, hepsini burada görebilir ve tadabilirsiniz. Altınköy bir Türkiye projesidir.”