Ak Parti basın kahvaltısına katılamadım

Eyüphan Kaya

Sevgili dostlar bu gün öyle hal yaşıyoruz ki kahvaltıya çağırana değil gelene insan minnettar kalıyor. Elhemdulillah bolluk var, bereket var. En güzel kahvaltı eş ve çocuklarınızla yaptığınız kahvaltıdır.

Ama gönül isterdi ki haber analiz tarzı bir yazı kaleme almak için biz de çağrılsaydık.

Benim bildiğim, tanıdığım Ak parti il yönetimi “herhalde” şunları dile getirmiştir.

***

Muhterem basın mensupları,

Size dağıttığımız belgelerde il yürütmenin birim başkanları ve sorumluluk alanları belirlenmiş, cep telefon numaraları verilmiştir. Bu kurumlarla ilgili bir sorun bir sıkını oluşursa direk birim başkanı arkadaşlarımızı arayabilirsiniz, cevap vermezlerse ikna olmazsanız bizzat beni arayabilirsiniz.

İster yürütme ister yönetimimde olsun Ak parti misyonuna leke getiren her kim olursa olsun fark ettiğim gün hemen istifa dilekçesini yazdırır, yollarımızı ayırırız. Devletimiz bu sıkıntılı süreçten geçerken, burada birilerinin küçük menfaatleri için yanlışa göz yummak benim zihnimde ihanettir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma gereği muhtaç vatandaşlarımıza bir katkımız olursa, bir yardım kolisi dahi il ve ilçe yönetim merkezlerimizden yapılmayacak, mahalle temsilcilerimiz aracılığıyla yapılacaktır. Dolayısıyla yönetim binalarımızın etrafında fakir fukara görmek istemiyorum. Bizim 1.800 bin vatandaşımızın saadeti için çalışmamız lazım.

Haftanın en az dört günü merkez ve taşra ilçelerimizde stratejik planımız gereği sahada olmaya çalışacağız, bu vesileyle Genel Başkanımızın, kapı kapı dolaşmaya var mısınız? sorusuna bilfiil müspet cevap vermiş olacağız.

Delaletinizle kurum amirlerimize/yöneticilerimize sesleniyoruz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “ya kendi işlerine eğilip Diyarbakır’ın asil insanlarına hizmet edin ya da istifanızı verin ki daha ehil kimseler o kurumların başına gelip devletin hizmetkar anlayışını ortaya koysun” diyorum.

Siz sormadan ben cevaplayayım, malum geçen hafta Bismil’de nahoş bir durum oluşu, mülakat sınavında bir kızımıza yersiz, gereksiz bir soru yöneltildi.

Ben o kızımızın babasını ziyaret ettim, ondan sonra Bismil kaymakamı ile görüşünce de mevzua değinmedim, ama İçişleri Bakanımıza bildirdim, umut ediyorum gereği yapılır. Hani ne demişler “beşerdir şaşar” dolayısıyla bu cezalandırmanın sonucu olarak ilahim görevden alınması lazım diye bir diretmede de bulunmuyoruz, ama bu hatanın muhakkak bir cezai müeyyidesi vardır ve ilgili şahıs o cezaya çarptırılmalıdır.

***

Biz Ak parti il yönetimi olarak mümkünse her ay, değilse iki ayda bir basın huzurunda olacağız. Olacağız ki bizimle ilgili haber ve söylentilerin hesabını birinci ağızdan aracılığınızla kamuoyuyla paylaşabilelim. Basınımızı bu vesileyle çok önemsiyoruz ve her fırsatta huzurunda/yanında olmaya çalışacağız.

Basından istirhamım her gazeteden biri il başkanı olarak benimle muhatap olsun, istediği her an bana ulaşma fırsatı olsun. Gerekirse ben bilgilendirir ya da Tanıtım Medya birimimize yönlendirmiş olurum. Öyle ki hiçbir gazetemiz “başkan ulaşılamaz” şeklinde bir ifade kullanmak durumunda kalmasın.

Tanıtım olarak bir faaliyetimiz olursa yerel 9 gazetemize de reklam vereceğimizden şüpheniz olmasın. Hatta internet sitelerimizi de unutmayacağız. Çünkü yaptıkları işi önemsiyoruz. Ayrıca dünyada en kıymettar değerlerden biri Adalettir, en az masraflı olan değer de yine Atalettir. Adalet öyle paha biçilmez bir değerdir ki yüce Allah “Adalet her şeyden çok insanı takvaya ulaştırır” önemi daha nasıl izah edilebilir.

Sayın basın mensupları 9 tane yerel gazetemiz var, hepsinden katılım tam sağlandı mı bilmiyorum. Zaten basından sorumlu birim başkanımız da bir haftadır göreve başladı. Bazı eksikleri olsa da mazur görün. Bazı yazarları da toplantıda göremiyorum. Belki de istenilen düzeyde bir bilgilendirme olmamıştır, ama her defasında eksiğimizi tamamlamaya çalışacağız, bilmenizde fayda var.

***

En kısa zamanda ilimiz bazında ilçelerimiz düzeyinde ciddi bir SWOT analizi yapıp bir çalışma eylem planı oraya koyacağız inşallah. Hangi hafta hangi tür çalışmaları yapacağımızı belirlemiş olup, başarı menziline her gün emin adımlarla yaklaşacağız. Bunu dostlarımız mutlu olsunlar, rahat olsunlar diye paylaşıyoruz.

Araştırma Geliştirme(Ar-Ge), birimimizin her hafta söyleyecek sözü olmalı, diğer birimlerimizle ilgili ortak bir çalışma yapıp yol göstermesi, zaman zaman kamuoyu araştırmaları yaparak yönetimi uyarmasını bekliyoruz.

***

Evet, evet benim kanaatim, beklentim budur.

NOT: Bu yazı bir ironidir

Tabi basına verilen kahvaltılı toplantıya katılmadığım için tam olarak nelerin paylaşıldığını bilemem ama inşallah buna benzer bir bilgilendirme yapılmıştır. Yeni yönetme de bu yakışır, şimdiden tebrik eder başarısının devamını dilerim.

Ameller niyetlere göredir. Malum yürütmeye dışarıdan kişi alınamaz ama birim başkanları dışarıdan görevlendirilebilir. Dolayısıyla birimleri canlandırabilecek, elinde eylem planı olan, orada ne yapacağını ortaya koyan partililerden birim başkan yardımcılıklarına birer görevlendirme yapılırsa bir eksiği bu şekilde tamamlama imkanı bulunabilir diye düşünüyorum.

Benim derdim her geçen gün partinin bir adım öne çıkmasıdır. Genel Başkanımız ülkemizin gündemini oluşturuyor, Diyarbakır il yönetiminin de şehrimizin gündemini oluşturması gerekiyor.

Yönetim adına en azında “7 kişilik istişare kurulu” oluşturabilinirse hayırlı olabileceğine inanıyorum. Zaman, orak akıldan faydalanma zamanıdır bu dikkate alınması gereken bir gerçektir.

Kolay gelsin her şeyin şehrimizin lehine olması dileğiyle.