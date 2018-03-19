Ak Parti İl yönetimi belirlendi

Eyüphan Kaya

Evet, il yönetimi… il yönetimi…

Bilen biliyor, bir önceki yönetimde ben iki yıl boyunca il başkan danışmanlığını yaptım.

Bu süre içinde yapmayı düşündüğümüz 10 maddelik bir eylem planımız vardı, ne yazık ki iki yılda ilk iki maddede patinaj yaptık, diğer 8 maddesi sahipsiz, ilgisiz kaldı. Bu öyle önemli bir ihmaldi ki belki de başkanın değişmesindeki önemli nedenlerden biri oldu.

Bu devirde “her gün bir adım ileri” mantığıyla çalışmazsanız gerilersiniz. Elinizde bir eylem planı yoksa, ezbere siyaset yaparsınız. İnşallah yeni yönetim ilimize özgü bir SWOT analizi yapıp 6 aylık, bir yıllık ve iki yıllık hedeflerini belirler ve ona göre eylem planlarını hazırlar.

Yeni yönetimin listesini inceledim, birkaç kişi dışında diğerlerini tanımam, umut ediyorum ki küçük menfaat meselelerini bir kenara bırakıp, medeni ölçülerde siyaset yaparlar ve Külliyenin hayata ve siyasete bakış açısı şehrimize de yansır. En önemlisi de halk ile selamlaşmayı birinci hedef olarak çalışmalarının önüne koyarlar.

Küçük meselelerden kastım, İş-kur’dur, işe alımlardır, yardımlardır. Bu tür çalışmalar, Ana kademe, il yönetimine göre 5.sıradaki işlerdir. Ben niye bu kadar rahat konuşabiliyorum, çünkü iki yıl çalıştım, bu tür işlere tevessül/tenezzül etmedim.

Ana kademenin acilen yapmasını beklediğim birkaç çalışmayı paylaşmak istiyorum.

*17 ilçede “Ak parti seçmeni ile selamlaşıyor” masa ve salon çalışmaları başlatmak lazım. İlçelerin kendine özgü eylem planlarıyla masada bir çalışma usulünü ortaya koymaları gerekir, ayrıca salonlarda da bu stratejik planı ilçe seçmenleri ve kamuoyuyla paylaşıp bir çalışma takvimini ortaya koymaları lazımdır diye düşünüyorum.

*Her hafta yönetim kurulunun bir üyesi 5-10 dakika “öz eleştiri” yapması gerekiyor. Sadece eleştiri değil, bu eksikliğin/aksaklığın nasıl giderileceğini de izah etmesi lazım.

Öz eleştiri yapmayan bir hareket, sönük kalır, zamanla sönmeye mahkum olur.

*Şimdiye kadar partide il başkanlığını yapmış tüm başkanlardan bir “başkanlar konseyini” oluşturarak ve onların rutin ya da olağan üstü toplantılarından çıkan kararları uygulamak lazım.

Yeni yönetim sadece bunları yaparsa dahi kısa zamanda varlığını hisseder, hem Ak parti tabanının hem de Diyarbakır halkın duasını alır kanaatini taşıyorum.

Bir hatırlatma da yapmadan geçemeyeceğim. Yönetim oluştururken Ak partinin misyonuna ciddi bir katkısı olan Mehmet Arzun’un ismini kim çizmişse o isme dikkat etmek lazımdır. Partinin hangi kademesinde yer alıyorsa alsın ondan şüphe edin, ben şüphelendiklerimle uğraşmaya çalışacağım. Bu dava sahipsiz değildir.

Böyle emektar ve saygın insanları, ehil insanları kim ne hakla bir adım geride tutma hakkını kendinde buluyor, anlamakta zorlanıyorum.

İnsanoğlu sosyal bir varlık, müthiş bir potansiyele sahip, ya Allah dese dünyayı idare edebilir, küçük menfaatlere takılırsa zihni körelir, kendini idare etmekte zorlanır.

Birileri yine diyebilir ki “sen kim oluyorsun da il yönetimine tavsiyede bulunma cesaretini kendinde buluyorsun?” ben de diyorum ki adam olan hiç kimseye “sen kimsin?” sorusunu başkasına sormaz, sormamalı.

7 milyar insan yeryüzünde yaşıyor, her biri kendi başına bir dünya, hiç biri diğerinin alternatifi değildir. Dolayısıyla her insan bir değerdir.

Benden bir dost tavsiyesi, zaten aklında bir şeyler tasarlayan, derdi Ak parti misyonu değil de kendi planı olan birileri bildiğini okumaya devam edecekler.

Ama unutmamaları lazım ki bir yazar, bir düşünce adamı hem beklentilerini yazar, hem de kamu adına bu tür yönetimlerin gözetleyicisi olur.

Benim yapığım da budur. Bu benim vazifemdir.