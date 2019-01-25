AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse; Projelerimizi yakında açıklayacağız

İrem Subaşı / Editör

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Akdere ve Abidinpaşalı vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Akdereli vatandaşlarla kıraathanede buluşan Köse, “Bu mekanlarda yeri geldiğinde dertleşiyor, eğleniyor, okuduklarımızı birbirimize aktarıyoruz. Bizlerde bu paylaşım noktasında sizlerin istek ve taleplerini dinleyip ona göre hizmet etmek istiyoruz. Göreve geldiğimizde projelerimiz arasında Millet Kıraathaneleri bulunuyor. İlerleyen günlerde projelerimizi birer birer sizlerle paylaşacağız. Mamak’ın her noktasına güzel ve kalıcı eserler planlıyoruz” dedi.

Hizmetin siyaseti olmaz

Kıraathane ziyaretinden sonra Lale Düğün Salonu’nda Abindinpaşalı vatandaşlarla buluşan Köse, “Kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet etmek istiyoruz. Çünkü hizmetin siyaseti olmaz. Bu yüzden de oyların hepsine talibiz. Mamak’ımızın refah düzeyini daha da artıracak projelerimizi buna göre planlıyoruz” dedi. Köse, konuşması sırasında gençler için yürüttükleri kapsamlı çalışmalar hakkında bilgi verirken yanına gelen minikler de yakından ilgilendi.